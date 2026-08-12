Володимир Путін / © Associated Press

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Російський «фюрер» Володимир Путін дедалі більше побоюється ударів українських дронів. Ба більше — диктатор вживає заходів для усунення політичних суперників, бо невдоволення його війною продовжує наростати.

Про це йдеться у матеріалі британського видання Daily Express.

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У статті наголошують, що російський автократ ще більше зміцнює «свою залізну владу», водночас намагаючись впоратися із гнівом населення, спричиненим економічним хаосом, дефіцитом палива та атаками, що проникають дедалі глибше в регіони РФ.

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Кремль наляканий через ситуацію в РФ

Через побоювання за свою особисту безпеку господар Кремля почав уникати візитів до регіонів, які можуть стати об’єктом атак безпілотників ЗСУ. Рід час недавнього візиту до Казані перекрили цілі вулиці, людям заборонили користування електросамокатами та відключили доступ до Інтернету.

Під час візиту Путіна до Сибіру мешканцям, які відчували нестачу палива, пропонували бензин за зниженою ціною. Втім, одразу після від’їзду «фюрера» ціни на пальне різко зросли.

Крім того, Кремль безжально придушує будь-які висловлювання незгоди. Щонайменше 23 політикам заборонили балотуватися на майбутніх виборах до Держдуми, а низку осіб ув’язнили за нібито демонстрацію «екстремістської» символіки, зокрема згадок про опозиціонера Олексія Навального.

Навіть давні діячі «системної опозиції» тікають, щоб захистити себе. Борис Надєждін, досвідчений політик, якого раніше толерував режим, покинув Росію після погроз його безпеці.

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Партія «Яблуко», яка активно виступає проти війни, тепер зіткнулася з повною забороною і відсторонена від вересневих виборів. Адміністрація диктатора намагається перешкодити виборцям висловити свою лють через виборчі урни.

Старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Найджел Гулд-Девіс переконаний, що на «п’ятому році війни, Кремль не відчуває впевненості у своєму контролі над громадською думкою».

«Страх перед певним викликом знизу настільки глибокий, що виникає своєрідний рефлекс безпеки, який сіпається дедалі сильніше», — наголосив він.

Незважаючи на широке обурення громадськості, прихильники Кремля посилено демонструють свою відданість. Зокрема, голова Держдуми В’ячеслав Володін був нагороджений медаллю за «доблесну працю».

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Своєю чергою, міністр закордонних справ Сергій Лавров ще більше загострив риторику, заявивши на державному телебаченню, що прихід Путіна до влади довів — Росія «позначена Богом».

«Однак, під пропагандистським спектаклем, джерела припускають, що схвильований Путін надає службі безпеки ФСБ широкі повноваження для придушення інакомислення. Занепокоєння режиму зростає, оскільки Україна переносить конфлікт безпосередньо до порога Москви», — пише Daily Express.

Зазначається, що оскільки громадська підтримка Путіна продовжує зменшуватися, а осуд зростає, змучений автократ опиняється в дедалі більшій ізоляції.

Нагадаємо, палац Путіна в Геленджаку опинився під ударом. Українські далекобійні атакм значно послабили систему протиповітряної оборони, яка захищає розкішну резиденцію «фюрера» в Краснодарському краї.

Зазначається, що 7 серпня неподалік резиденції було знищено комплекс радіоелектронної боротьби «Волна-Купол-Гарант», вже через два дні — розташований поблизу зенітно-ракетний комплекс С-400.

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