Путін відправив до України терористів, щоб ті вбили Зеленського та Шмигаля - розвідка

Путін відправив до України терористів, щоб ті вбили Зеленського та Шмигаля - розвідка

Україні відомі плани Кремля.

Російські окупанти, які не можуть перемогти у війні, перекинули до України групу бойовиків, метою яких є вбити президента Зеленського, голову ОП Андрія Єрмака та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Сьогодні до України почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язаних з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК "Ліга" (Вагнер) Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України", - йдеться у повідомленні.

Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів.

"Ключові "мішені" найманців, зокрема: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль. Російські окупанти, не досягши поставлених задач в ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів. Зазначаємо: українській армії, спецслужбам та правоохоронним органам добре відомі плани Кремля. Ми готові до відпору агресору як на фронті, так і в тилу. Жодні терористичні атаки не матимуть успіху", - йдеться у повідомленні.

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