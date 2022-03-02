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Путін оточив Київ за допомогою своїх танків, але він не може перемогти серця та душі українського народу - Байден

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Путін оточив Київ за допомогою своїх танків, але він не може перемогти серця та душі українського народу - Байден

Associated Press

Йому ніколи не вдасться підірвати рішучість вільного світу.

Гордий український народ показав усім, що не дасть нікому віддати країну.

Про це заявив американський президент Джо Байден перед Конгресом США у першій своїй промові "Про становище держави" (State of the Union).

"Український народ не віддасть своєї свободи та своїх 30 років незалежності. Ми зазнаємо випробувань, але залізна воля українського народу допоможе нам упоратися. Українці будуть відповідати Росії дуже мужньо... І Путін заплатить ціну. Ми продовжуватимемо допомагати українському народу, коли він захищає свою країну, та полегшувати його страждання. Нехай Путін оточив Київ за допомогою своїх танків, але він не може перемогти серця та душі українського народу, їхню любов до свободи. Йому ніколи не вдасться підірвати рішучість вільного світу. І він ніколи не буде насолоджуватися тим, що означає жити у вільному, демократичному світі", - сказав Байден. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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