Путін отримав те, чого хотів, а Байден показав, що він не Трамп: реакція світових ЗМІ на саміт президентів РФ та США

Іноземні ЗМІ порівняли саміт Байден-Путін з дипломатією "холодної війни", але побачили "промінь надії" для Заходу.

За зустріччю двох світових лідерів - президента США Джо Байдена і очільника Кремля Володимира Путіна - стежив без перебільшення весь світ. Особливої "зради" чи "перемоги" не сталося. Росія і США ухвалили спільну заяву щодо стратегічної стабільності, але запрошеннями для взаємних візитів не обмінялися. У низці питань кожен залишився на своїх позиціях.

ТСН.ua зібрав реакцію світових ЗМІ на першу зустріч Байдена із Путіним у статусі президентів.

CNN: Путін отримав те, чого хотів

Здається, жодна кількість дружніх слів не завадить російському лідеру продовжувати наполегливо виконувати свою політичну програму як вдома, в Росії, так і за її межами в умовах повної безкарності, пише американське видання. Путін - настільки впевнений у своїй абсолютній владі вдома, що може вступити на зустріч з наймогутнішою людиною на Землі, практично не втрачаючи нічого.

Оптика саміту була адаптована до внутрішніх потреб Путіна. Зустрічі просили США, що, в чому і зацікавлений Кремль, підтверджує, що Путін - у статусі лідера у перемовинах з президентом США.

"Рішуча відповідь Путіна як на "теплу ванну" від приручених російських ЗМІ, так і на виклики зарубіжних журналістів отримає вдома "бали" від тих росіян, які поділяють його переконання, що саме Захід є небезпечним, непередбачуваним та агресивним партнером у відносинах", - зазначає старший науковий співробітник програми "Росія та Євразія" в Центрі Чатем Хаус Кір Джайлз.

"Немає сумнівів, що Путін продовжить випробовувати Байдена, якщо діалог зайде в глухий кут або розвинеться у невигідному для Москви напрямку. Це ще не початок нормалізації відносин. Це пауза в їх подальшому погіршенні", - каже старший російський аналітик Кризової групи з Москви Олег Ігнатов.

Словом, Путін поїхав до Женеви і отримав саме те, що хотів. І він залишив Швейцарію з величезною дипломатичною перемогою, просто з’явившись.

Politico: саміт дав надію на покращення зв'язків Заходу з Росією

Саміт Байдена-Путіна дає союзникам США надію на покращення зв'язків з Росією, на що розраховує решта Заходу, оцінює європейський Politico.

Для решти світу видовище "Назад у майбутнє" Джо Байдена та Володимира Путіна, що відтворює дипломатію "холодної війни", дало чіткий промінь надії: принаймні Америка та Росія знову розмовляють, створюючи сподівання, що два президенти могли б насправді мати змогу співпрацювати.

І якщо Вашингтон нарешті зможе знову почати співпрацювати з Москвою, можливо, це може зробити і решта Заходу - особливо країни ЄС, вказує Politico.

Саміт у середу на віллі серед просторого зеленого парку La Grange дав мало конкретних результатів, і основний з них мав особливо характер 1985 року (саміт в Женеві Рейгана і Горбачова): спільна заява про стратегічну стабільність, в якій колишні і нинішні суперники супердержави підтвердили принцип Рейгана-Горбачова - "ядерна війна не може бути виграна і ніколи не повинна вестися".

The New Yorker: Нічого шаленого не сталося

Джо Байден провів саміт з Володимиром Путіним і нічого шаленого не сталося, пише видання. Тріумф Женеви полягає в тому, що це були не Гельсінкі (йдеться про саміт США-Росія, що відбувся 16 липня 2018 року у Гельсінкі за участю Дональда Трампа і Володимира Путіна. Американські ЗМІ назвали зустріч провальною для Трампа).

Час зустрічі в Женеві - після раунду зустрічей із західними колегами у Європі - також підкреслив підхід Байдена "Я не є Трамп". Президент США зустрівся з Путіним лише після днів взаємного братання із західними союзниками.

The New Yorker також звернув увагу на репліку Байдена наприкінці його пресконференції. Президент США отримав випробування через запитання Кейтлан Коллінз із CNN про те, чи можна це назвати успішним самітом, враховуючи очевидну непокору Путіна.

"Чому ви так впевнені, що він змінить свою поведінку, пане президенте?" - запитала вона.

Повернувшись до неї, Байден відповів: "Я не впевнений, що він змінить свою поведінку. Коли я сказав, що впевнений у собі? Я ні в чому не впевнений. Я просто констатую факти".

Спалах гніву, якщо не сказати більше , показав те, що найбільше хвилювало Байдена: що він може бути зображений як той, хто знову потрапляє в пастку Путіна. Захоплення Путіном було тим, що зробив Трамп, і Байден, очевидно, прагне бути не-Трампом. Ніхто не збирався зображати його як "путінського пішака". Пізніше, в аеропорту Байден, дещо збентежений, перепросив у журналістки за свою відповідь.

BBC: Байден хотів показати, що він не Трамп

Британське видання наголошує, що попри високу оцінку женевських перемовин, розбіжності залишаються. Президенти США та Росії високо оцінили свої переговори в Женеві, але не досягли конкретного прогресу на першій такій зустрічі від 2018 року. BBC зазначає, що Байден - для вітчизняної аудиторії - також хотів довести, що тур "Америка повернулась" також означає "я не Дональд Трамп".

Але коли Байден повертався до США зі Швейцарії літаком, він сказав: "Ми відповімо, якщо Росія не зробить те, що ми хочемо, в кібер-галузі, в галузі прав людини та решти". Але як відповімо? Це трохи незрозуміло.

"І я впевнений, що Путін, повернувшись до Москви, буде думати: "Ну, він сказав усі ці речі, але що він з цим буде робити?" Путін і раніше спостерігав за західними лідерами. Можливо, він подумає, що Байден - це інший американський президент. Але я думаю, що Путін збирається перевірити свої межі, і Байден врешті-решт повинен буде вирішити, як він буде реагувати", - зазначає журналіст BBC.

The Washington Post: перемогла демократія

Контраст між Путіним та Байденом був чітко продемонстрований під час їх окремих пресконференцій. Навіть антураж цих подій був надзвичайно різним: Путін тримався всередині; Байден був надворі, під яскравим сонцем і з мальовничим фоном.

Байден наголосив на захисті прав людини та демократії. "Я вказав (Путіну. - Ред.), саме тому ми збираємось висловити свою стурбованість такими справами, як Олексій Навальний".

"Консерваторам, які виступили проти саміту і побоювалися, що він принесе Путіну перемогу, доведеться переглянути свою оцінку. Мовилося про не конкретні результати; йшлося про те, щоб заявити, що лідер вільного світу - яки відверто заявляє про права людини і впевнений у своїй демократичній системі - знову працює", - наголошує видання.

Нагадаємо, довгоочікуваний президентський саміт США-РФ у швейцарській Женеві позаду. "Зради" чи "перемоги" не сталося. Кожен залишився на своїх позиціях. ТСН.ua детально проаналізував, чому Байден не розпочав нове "перезавантаження" з Путіним в Женеві.

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