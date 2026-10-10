Путін отримав дизельну угоду із Трампом без жодних поступок щодо України — ISW

Путін і Трамп / © Associated Press

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США відкрили російському дизельному пальному доступ до свого та світових ринків не отримавши від Москви жодних поступок щодо миру в Україні.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту війни (ISW).

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«Дозвіл на експорт російського дизеля може збільшити доходи Москви та дати їй додаткові ресурси для продовження війни проти України. Це рішення також може ускладнити зусилля США, спрямовані на припинення бойових дій. Прибутки від продажу нафтопродуктів дозволять Росії й надалі фінансувати воєнні витрати», — вважають експерти.

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В Інституті вивчення війни звернули увагу й на переговорний аспект домовленості. За оцінкою аналітиків, рішення Вашингтона є односторонньою поступкою США, тоді як Росія не запропонувала зустрічних кроків у переговорах про завершення війни.

Дизельна угода між Трампом та Путіним — що відомо

Президент США Дональд Трамп оголосив, що домовився з Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального на американський та інші ринки.

«Я щойно провів надзвичайно успішні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, у ході яких було досягнуто домовленості про те, що Росія негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного пального на американський і світовий ринки, ще 500 000 тонн — протягом листопада, і 1 000 000 тонн — одразу після цього», — написав Трамп у Truth Social.

Одночасно стало відомо, що Мінфін США видав тимчасову ліцензію (до 7 квітня 2027 року), яка дозволяє постачання російського дизельного пального на ринок.

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Через пошкодження російських НПЗ внаслідок численних українських ударів цього літа та осені Росія запроваджувала заборону на експорт дизельного пального — востаннє її було продовжено на місяць 30 вересня.

Раніше Дональд Трамп намагався покласти відповідальність за різке зростання цін на пальне на Київ і його удари по російських НПЗ.

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що дозвіл Росії продавати дизельне пальне — це інвестиція у війну.

Тим часом ЗМІ повідомили, що США можуть залишити Україну без розвідданих, якщо Київ не припинить бомбити НПЗ Росії.

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