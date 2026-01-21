Володимир Путін / © Associated Press

На початку січня 2026 року Кремль отримав від американської сторони оновлену версію мирного плану врегулювання війни в Україні, узгоджений між Україною та ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg.

За наявною інформацією, пакет пропозицій передали російському диктаторові через його помічника Кирила Дмитрієва. Це дозволило Путіну заздалегідь опрацювати документи та підготувати власні зауваження перед ключовим етапом діалогу.

Як повідомили в медіа, найближчим часом очікується пряма зустріч представників Кремля зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Саме Кушнер, на думку російської сторони, відіграв вагому роль у структуруванні переговорного процесу та визначенні рамок майбутньої дискусії.

Зазначається, що попри те, що Москва офіційно вважає отримання плану вагомим «кроком уперед», позиція країни-агресорки залишається неоднозначною. Джерела зазначають, що багато пунктів, які критично важливі для РФ, у проєкті відсутні. До того ж низку положень викладено у формулюваннях, які не влаштовують російську сторону. Наразі Путін формує пакет зустрічних пропозицій для обговорення з американськими емісарами.

Нагадаємо, на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зафіксували тривалу зустріч спецпредставника Трампа Стівена Віткоффа та радника президента США Джареда Кушнера зі спеціальним посланцем президента Росії Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Також американський лідер переконаний, що російська та українська сторони готові до укладання мирної угоди.

Раніше ми писали, що в Москві знову лунають заяви про те, що цілі Кремля в Україні виходять за межі території, яка зараз обговорюється в останніх мирних планах, і включають Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області.