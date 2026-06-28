Диктатор Путін / © Getty Images

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Удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах дедалі сильніше впливають на паливний ринок РФ. Однак значно серйознішою проблемою для Кремля нині є зниження світових цін на нафту після розблокування Ормузької протоки.

Про це пише DW.

За даними видання, масовані атаки українських дронів суттєво скоротили виробництво бензину в Росії. Як повідомляють джерела Reuters, у червні цей показник знизився на 25% порівняно як з аналогічним періодом минулого року, так і з березнем 2026 року.

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Таке скорочення призвело до подорожчання пального, обмежень його продажу в окремих регіонах, а також збитків для російських нафтових компаній.

Водночас журналісти зазначають, що поки що ці удари мають обмежений вплив на федеральний бюджет РФ. Це пояснюється особливостями російської податкової системи, де основні доходи забезпечує податок на видобуток корисних копалин, а не нафтопереробка.

Саме тому навіть скорочення роботи НПЗ не спричинило суттєвого падіння видобутку нафти — надлишки сировини Росія просто перенаправила на експорт.

Однак після розблокування Ормузької протоки світові ціни на нафту швидко повернулися до рівня, який існував до загострення конфлікту на Близькому Сході. Саме це, за оцінкою авторів матеріалу, стало набагато відчутнішим ударом по доходах російського бюджету.

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Додатковим фактором ризику для Кремля можуть стати нові санкції США. Видання зазначає, що у Вашингтоні вже натякають на готовність поновити обмеження проти російської нафти, які були поставлені на паузу через конфлікт навколо Ірану.

За таких умов експерт аналітичного центру Brookings Робін Брукс закликає союзників України діяти жорсткіше. На його думку, для обмеження експорту російської нафти варто заборонити танкерам російського «тіньового флоту» проходити через Данські протоки, які є ключовим морським маршрутом із Балтійського моря до Атлантичного океану.

«Танкери „тіньового флоту“ щодня проходять просто під носом у ЄС», — наголосив він.

Водночас DW зазначає, що повне блокування російського «тіньового флоту» наразі виглядає малоймовірним через ризик ескалації. Проте навіть регулярніші перевірки суден, їхні затримання та посилення штрафів можуть суттєво ускладнити обхід санкцій і скоротити доходи Кремля, які використовуються для фінансування війни проти України.

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Раніше повідомлялося, що США не подовжили винятки на російську нафту, тому від 16 червня санкції щодо «Роснефти» та «Лукойла» відновлено в повному обсязі.

Ми раніше інформували, що через нестачу пального та подальше зростання цін російська влада шукає механізми підтримки внутрішнього ринку.

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