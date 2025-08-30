Путін отримав від Трампа "все, що тільки міг побажати": Sky News розкрило справжні наміри "фюрера"

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Російський “фюрер” Володимир Путін отримав від американського президента Дональда Трампа “все, що тільки можна побажати”.

Таку думку висловив американський фінансист та економіст Вільям Браудер, який є одним з найвпливовіших критиків Путіна на Заході, в коментарі Sky News.

Він наголошує, що метою російського президента-диктатора було і є “продовжити та виграти цю війну”.

“Йому (Путіну - Ред.) не подобалося глобальне засудження війни. Йому не подобалася ідея про те, що санкції можуть бути застосовані щодо його нафтової промисловості”, - наголосив Браудер.

З його слів, заклик до санкцій щодо нафти - "це те, чого Путін дуже боїться”. Втім, ця вимога була знята після саміту Путіна та Трампа на Алясці 15 серпня.

“Він отримав те, що хотів. Путін робить те, що хоче, і його цілям ніхто не заважає, і фактично Трамп дав йому зелене світло”, - додав американський експерт.

Нагадаємо, військовий кореспондент Sky News Майкл Кларк вважає, що мир опинився під загрозою. Зокрема, вважає він, зустріч диктатора Володимира Путіна і українського лідера Володимира Зеленського може не відбутися. Частково тому, що очільник Кремля вважає президента України нелегітимним, як і владу в Києві зокрема. Так, “фюрер” наголошує, мовляв, угоду можна укласти на рівні міністрів закордонних справ. Втім, і Україна, і США відмовилися.

