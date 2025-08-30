- Дата публікації
Путін отримав від Трампа "все, що тільки міг побажати": Sky News розкрило справжні наміри "фюрера"
Кремлівський господар дуже боїться нафтових санкцій.
Російський “фюрер” Володимир Путін отримав від американського президента Дональда Трампа “все, що тільки можна побажати”.
Таку думку висловив американський фінансист та економіст Вільям Браудер, який є одним з найвпливовіших критиків Путіна на Заході, в коментарі Sky News.
Він наголошує, що метою російського президента-диктатора було і є “продовжити та виграти цю війну”.
“Йому (Путіну - Ред.) не подобалося глобальне засудження війни. Йому не подобалася ідея про те, що санкції можуть бути застосовані щодо його нафтової промисловості”, - наголосив Браудер.
З його слів, заклик до санкцій щодо нафти - "це те, чого Путін дуже боїться”. Втім, ця вимога була знята після саміту Путіна та Трампа на Алясці 15 серпня.
“Він отримав те, що хотів. Путін робить те, що хоче, і його цілям ніхто не заважає, і фактично Трамп дав йому зелене світло”, - додав американський експерт.
Нагадаємо, військовий кореспондент Sky News Майкл Кларк вважає, що мир опинився під загрозою. Зокрема, вважає він, зустріч диктатора Володимира Путіна і українського лідера Володимира Зеленського може не відбутися. Частково тому, що очільник Кремля вважає президента України нелегітимним, як і владу в Києві зокрема. Так, “фюрер” наголошує, мовляв, угоду можна укласти на рівні міністрів закордонних справ. Втім, і Україна, і США відмовилися.