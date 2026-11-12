Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп протягом останніх п’яти тижнів зробив кілька кроків назустріч Росії, які можна розцінювати як поступки російському диктаторові Володимиру Путіну.

Про це в етері Еспресо заявив дипломат, директор Євразійського центру Атлантичної ради США та колишній посол Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст.

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Серед кроків адміністрації Трампа, які дипломат вважає поступками Кремлю, він назвав рішення, пов’язані з постачанням дизельного пального, санкційною політикою та форматом переговорів за участю Путіна. Крім того, Гербст звернув увагу на перешкоди, які ускладнюють для України отримання військової допомоги.

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«Це, по суті, переслідування жертви», — наголосив дипломат.

За словами Гербста, такі дії американського президента спричинили помітне невдоволення навіть серед представників його власної партії — республіканців. Дипломат припускає, що критика з боку однопартійців могла вплинути на певні зміни в підході Вашингтона до переговорів.

Як приклад він навів участь європейських представників у зустрічах в Абу-Дабі. Гербст зазначив, що європейські держави наполягають на своєму залученні до обговорення шляхів завершення війни, хоча раніше Трамп заперечував проти такого формату.

Попри це, дипломат вважає, що американський президент досі недостатньо готовий посилювати тиск на Кремль. Зокрема, він звернув увагу на питання санкційних обмежень щодо російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл».

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«Трамп озвучив багато ідей щодо завершення війни, але без якоїсь певності та залізної політичної волі», — підсумував Гербст.

Раніше повідомлялося, що намагання адміністрації Дональда Трампа схилити Кремль до поступок в Україні через економічні угоди та послаблення санкцій зазнають невдачі.

Ми раніше інформували, що підвищена увага до діяльності адміністрації США з боку демократичного Конгресу ускладнить подальше зближення Трампа з Путіним.

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