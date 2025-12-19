Путін оцінив мирні зусилля Трампа і сказав, про що США просили Росію на Алясці

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Агресорка Росія «високо оцінює серйозні зусилля» президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

Про це російський диктатор заявив під час щорічних «Підсумків року з Володимиром Путіним».

«Як я вже неодноразово казав, я думаю, що він робить це абсолютно щиро», – додає він.

Реклама

“Фюрер” стверджує, що Росію попросили піти “на деякі компроміси” під час переговорів з Трампом, які відбулися у серпні на Алясці. Зі слів Путіна, Москва “загалом погодилася на них”. Втім, він не уточнив, про що саме йдеться.

«Казати, що ми щось відкидаємо, є недоречним і безпідставним», - нахабно висловився диктатор-президент РФ.

З його слів, «абсолютно невірно» припускати, що Росія відкидає щось у запропонованій мирній угоді. Мовляв, «пропозиції нам були зроблені» на перших зустрічах у Москві.

«Коли я прибув до Анкориджі, я сказав, що це будуть нелегкі рішення для нас, але ми погоджуємося на запропоновані компроміси», - додав Путін.

Реклама

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін назвав умови завершення війни в Україні. З його слів, нібито у Києві «не захотіли виводити війська з Донбасу та після стамбульських переговорів і зараз відмовляються».