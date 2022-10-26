Путін озвучив брехню про "брудну бомбу" України та зробив ще низку абсурдних заяв

Російський диктатор нафантазував маячню про формування в Україні чорного ринку зброї.

Президент Росії Володимир Путін теж озвучив брехню про "брудну бомбу" України, якою держава нібито планує влаштувати провокацію і звинуватити Москву.

Свої заяви Путін зробив ну зустрічі з очільниками спецслужб країн СНД.

"Відомо і про плани використати для провокацій і так звану "брудну бомбу", – повторив пропагандистську тезу очільник Кремля.

Путін також поділився своїми вигадками про те, що в Україні нібито формується якийсь чорний ринок зброї. Диктатор висловив і брехню про те, що "є ризик потрапляння до рук зловмисників переносних зенітних ракетних комплексів та високоточної зброї".

Президент РФ, очевидно, вирішив не стримувати уяви та озвучив маячню про те, що Україну нібито перетворили на "полігон для біологічних експериментів, а тепер накачують зброєю". А ще Путіну примарилася, що Україна"стала інструментом зовнішньої політики США, практично втратила суверенітет".

Ще кілька заяв Путіна

"На наших очах світ змінюється та стає багатополярним";

"Деякі країни використовують тактику шантажу та прямого залякування на просторі СНД";

"США використовують Україну як таран проти Росії";

"Диверсія на "Північних потоках" – це знищення загальноєвропейської енергетичної інфраструктури";

Фейк Росії про "брудну бомбу"

Російські пропагандисти вигадали фейк про те, що Україна начебто виготовила "брудну бомбу" та готується застосувати її на власній території і звинуватити в цьому Москву. Голова Міноборони РФ Сергій Шойгу узявся поширювати цю брехню, телефонуючи колегам з ледь не всіх країн світу.

Проте вигадкам РФ про "брудну бомбу" України у світі не вірять. Зокрема, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що мета цього фейку – ескалація конфлікту.

Росія вигадала фейк про "брудну бомбу", аби таким ядерним шантажем домогтися переговорів диктатора Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом. Таку думку висловив російський опозиціонер та юрист Марк Фейгін.

А на думку екскомандувача військами США в Європі генерала Бена Годжеса, Росія вигадала фейк про "брудну бомбу" задля здійснення операції під чужим прапором.

Брудні ігри Путіна: що насправді містять у собі маніпуляції "брудною бомбою"

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