Путін озвучив позицію щодо переговорів: заява шокувала цинізмом

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Російський «фюрер» Володимир Путін продовжує шукати зухвалі та безглузді виправдання, аби не відбулася його зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським. Нова причина — удари по території РФ.

Про це диктатор заявив під час зустрічі із випускниками військових вишів.

Він вкотре зухвало звинуватив Україну в атаках безпілотників. Путін, вочевидь бажає не згадувати про проблеми з пальним, які виникли через ці удари. Натомість видав, мовляв, головна їхня причина у тому, аби «розхитати суспільство».

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Згадав «фюрер» і відкритий лист Володимира Зеленського із закликом припинити війну і провести особисту зустріч. Водночас диктатор зухвало заявив, нібито послання «зводиться до того, щоб створити конфліктний потенціал».

Поміркував Путін і про ситуацію на фронті, де йому привиділися «успіхи» його окупаційного війська. З його слів, збройні сили Росії «добирають» Костянтинівку» у Донецькій області. Що більше — він зухвало висловився, мовляв, під час так званої «сво» «ми прийдемо, куди потрібно».

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