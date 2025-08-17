Путін озвучив Трампу умови для завершення війни в Україні - Reuters

Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін після зустрічі на Алясці з Дональдом Трампом висунув свої вимоги для завершення війни в Україні.

Видання Reuters із посиланням на ознайомлені з ситуацією джерела, оприлюднило нариси російської пропозиції.

Йдеться, зокрема, про територіальні поступки, заборону НАТО та державний статус російської мови.

Основні вимоги Путіна:

припинення вогню до досягнення всеосяжної угоди точно не буде

Київ повністю виведе війська з Донецької та Луганської областей

Росія заморозить лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях

повернення під контроль України ділянок у Сумській та Харківській областях

формальне визнання суверенітету РФ над Кримом

скасування принаймні частини санкцій проти Росії

Україні заборонено вступати до НАТО

Путін відкритий для отримання Україною певних гарантій безпеки

офіційний статус російської мови в деяких частинах України або по всій Україні, а також право Російської православної церкви вільно діяти

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що війна в Україні може швидко припинитися, якщо президент Володимир Зеленський погодиться віддати Росії весь регіон Донбасу, включаючи території, які зараз не контролюються Москвою.