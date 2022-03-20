Путін панічно боїться революції в Москві, тому намагається "погасити вогонь свободи в Україні" — Джонсон

Британський прем’єр-міністр порівняв вторгнення РФ до України з діями нацистів.
Путін перебуває в "повній паніці" через загрозу революції в Москві, тому намагається "так жорстоко погасити вогонь свободи в Україні"
Про це сказав прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, інформує Sky News.
Засуджуючи "злісний і варварський напад на невинних мирних жителів", британський прем’єр-міністр порівняв вторгнення РФ до України з діями нацистів під керівництвом Адольфа Гітлера у 1940-х роках.
Джонсон також попередив, що Путін не зупиниться в Україні, і у разі перемоги Кремля розпочнеться "нова ера залякування в усій Східній Європі" і "зелене світло для автократів у всьому світі".
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