Путін панікує перед виборами у США: конгресмен пояснив причину

Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін поспішає досягти вигідної Москві домовленості щодо України, оскільки проміжні вибори у США можуть обмежити можливості Дональда Трампа впливати на політику підтримки Києва.

Таку оцінку висловив конгресмен-демократ від Каліфорнії, член Комітету Палати представників зі збройних сил Джордж Вайтсайдс в авторській колонці для The Hill.

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За його прогнозом, республіканці можуть втратити контроль над Палатою представників за результатами голосування 3 листопада. Вайтсайдс вважає, що це посилить можливості Конгресу протидіяти тиску на Україну після початку роботи нового складу в січні.

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Саме цим автор пояснює спроби Вашингтона й Москви прискорити домовленості та схилити Київ до поступок.

Окрему увагу конгресмен приділив українським ударам по російських нафтопереробних заводах. На його думку, ця кампанія створює серйозні проблеми для Кремля, а прагнення припинити атаки свідчить про їхню ефективність.

Вайтсайдс розкритикував домовленість Трампа з Путіним щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Він вважає, що такий крок забезпечує Москві додаткові доходи під час війни.

Автор також послався на повідомлення медіа про погрози обмежити обмін розвідданими з Україною, можливе ненадання попереджень про російські ракетні удари та обмеження роботи терміналів Starshield. Ці дії він розцінює як інструменти примусу Києва до поступок.

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За оцінкою Вайтсайдса, зміна більшості в Конгресі може створити можливості для законодавчого захисту обміну розвідданими, багаторічної військової допомоги Україні та збереження заморожених російських активів.

Конгресмен закликав Україну та європейських союзників зберігати стійкість до кінця року. Він переконаний, що затяжна війна проти України зі стабільним фінансуванням становитиме для Путіна дедалі більшу проблему.

Слідкуйте за виборами в США разом з TSN.ua уже 3 листопада.

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