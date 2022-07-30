"Путін перебуває у стані істерики": опозиціонер розповів про мету РФ і до чого тут Лавров з Блінкеном

Голова МЗС Росії Сергій Лавров порозмовляв з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, аби розвідати, чи можна зараз змусити всіх сісти за стіл перемовин.

Саме переговори потрібні зараз російській владі, аби оголосити про свою перемогу у війні проти України на неприйнятних умовах.

Про це російський опозиціонер Геннадій Гудков розповів "24 каналу".

"Путін намагається на цьому максимумі захоплених територій оголосити перемогу, змусити України до мирних перемовин. Пропаганда оголосить, що саме Росія довела всьому світу, що з нею можна говорити лише мовою поступок", – пояснив опозиціонер.

Господар Кремля також хоче довести, що йому байдуже на санкції і нову західну зброю для України. План російського диктатора – змусити всіх сісти за стіл перемовин і домовлятися. Саме тому Лавров і телефонував Блінкену.

"План дуже простий і зовсім неприйнятний. Лавров – це всього-на-всього віддзеркалення дипломатичних спроб знайти якусь зачіпку, щоб спробувати поговорити з Блінкеном і дізнатися, що про це думають американці", – сказав Гудков.

"Лавров проводив розвідку й сподівався, що раптом у нього вийде. Думаю, що Путін перебуває у стані істерики, оскільки ситуація йде зовсім не за планом. Ми розуміємо, що Херсон сьогодні-завтра відвоюють. Тому в Кремлі зараз усередині паніка, яка поки не вийшла в маси", – зауважив опозиціонер.

Нагадаємо, російський публіцист, опозиціонер Андрій Піонтковський заявив, що влада РФ розуміє – план підкорення України провалився, тому відчайдушно намагається домогтися припинення вогню і боїться контрнаступу ЗСУ на Херсонщині.

Олександр Мусієнко: ситуація на гарячому сході та півдні, небезпека від Білорусі

Читайте також: