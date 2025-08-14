Путін перед зустріччю з Трампом зробив заяву про завершення війни

Володимир Путін. / © Associated Press

Диктатор РФ Володимир Путін оцінив зусилля американського президента Дональда Трампа щодо припинення війни.

Про це російський “фюрер” на нараді перед самітом на Алясці.

“Адміністрація Трампа докладає енергійних зусиль щодо припинення бойових дій в Україні”, - заявив Путін.

Під час своєї промови “фюрер” називав велику війну, яку сам і розпочав, “кризою” та “конфліктом”.

З його слів, Вашингтон також докладає зусиль, аби "вийти на домовленості, які становлять інтерес для всіх залучених сторін, щоб створити довгострокові умови миру і між нашими країнами, і в Європі, та й у світі в цілому”.

Нагадаємо, помічник президента-диктатора РФ Юрій Ушаков назвав "центральну тему" саміту на Алясці. З його слів, переговори охоплять різні теми. Втім, головною темою зустрічі Путіна та Трампа буде врегулювання української "кризи" - так в РФ називають війну.

Ушаков також розповів, що зустріч Путіна і Трампа спочатку відбудеться тет-а-тет. Переговори президентів у складі делегацій відбудуться за формулою "5 на 5". Серед представників РФ зокрема будуть міністр закордонних справ Сергій Лавров та очільник міноборони країни-агресорки Андрій Бєлоусов.

