Путін передав Трампу повідомлення щодо України на тлі ударів по Києву

Володимир Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що очільник МЗС Росії Сергій Лавров передав через нього повідомлення від президента РФ Володимира Путіна для американського лідера Дональда Трампа.

Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Алекс Рауфоглу у соцмережі Х.

За словами Рубіо, він уже передав Трампу послання від Путіна, однак подробиць не розголошував.

Крім того, держсекретар США заперечив повідомлення про нібито звернення Москви до Вашингтона щодо евакуації американських дипломатів із Києва. Він уточнив, що російська сторона лише наголосила на тому, що столиця України залишається небезпечною для роботи дипломатичних місій.

«Небезпека всіх цих воєн полягає в тому, що вони можуть призвести до ескалації», — наголосив Рубіо.

Говорячи про нещодавні масовані російські атаки на Київ, він зазначив, що такі удари вкотре демонструють потребу якнайшвидшого завершення війни.

«Щоразу, коли ви бачите ці масштабні удари з того чи іншого боку, це нагадування про те, чому ця війна є жахливою. США готові та налаштовані зробити все можливе, щоб сприяти завершенню цієї війни«, — сказав держсекретар.

Нагадаємо, напередодні пропагандистські медіа поінформували, що Лавров під час телефонної розмови з Рубіо заявив про намір Росії розпочати «системні удари» по об’єктах у Києві, які Москва вважає пов’язаними з потребами ЗСУ.

Водночас в МЗС Росії фактично анонсували нову хвилю атак, заявивши про перехід до «послідовного завдавання ударів» по підприємствах ВПК, командних пунктах та «центрах ухвалення рішень» у Києві. Російське відомство закликало іноземців якнайшвидше залишити українську столицю, а киян — не наближатися до об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.

