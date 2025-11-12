Путін переграв Трампа: The Atlantic про те, як "фюрер" розвіяв ілюзії президента США про швидкий мир

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп явно розчарований своєю невдачею у припиненні війни Росії в Україні. Він не розумів, наскільки «фюрер» РФ Володимир Путін прагне знищити незалежну Україну, а також те — наскільки важко буде змусити диктатора погодитися на щось менше.

Трамп гадав, що зможе легко укласти угоду за допомогою простої транзакції, але цього не сталося, йдеться у статті наукового співробітника Інституту Брукінгса для The Atlantic.

Зазначається, що нещодавно Трамп спробував змінити динаміку: заговорив про Tomahawk для України та спробував дорікнути Києву поступитися територіями, але це було марним. Згодом він скасував запланований саміт з Путіним в Угорщині, бо, мовляв, не хоче дарма витрачати свій час, а також поскаржився на стосунки з «фюрером».

«Якщо вірити високопоставленим чиновникам адміністрації Трампа, вони близькі до врегулювання війни, якщо тільки сторони проявлять розсудливість. Здається, вони вважають фундаментальний конфлікт простим і таким, що піддається компромісу: РФ хоче непідконтрольні їй території Донбасу, що залишилися; Україна хоче надійних гарантій безпеки. Але насправді проблема набагато складніша», — констатує Райт.

У матеріалі наголошують на тому, якби Трамп «розумів глибший контекст війни, він би очікував не менше», адже Москва розглядає вільну, незалежну та військово спроможну Україну як неприйнятну загрозу, а тому «єдиний план боротьби», який би задовільнив Кремль — знищити українську державу.

«Саме це Москва має на увазі, коли говорить про усунення „корінних причин“», — наголошує видання.

The Atlantic зауважує, що позиція Росії практично не змінилася від моменту приходу Трампа до влади: РФ робить пропозицію, від якої Зеленський може тільки відмовитися; вона вимагає поступок, які політично знищать українського президента — здавання нових територій і демілітаризація України.

«Трамп не зможе завершити війну в найближчі кілька місяців, але він міг би почати створювати військові та дипломатичні умови для успішних переговорів пізніше під час свого терміну. ​​Для цього навіть не знадобиться радикальна зміна напрямку. Трамп повинен продовжувати допомагати Україні переконувати Путіна, що він не має жодної надії досягти своїх цілей на полі бою», — йдеться у матеріалі.

«Здобутки» РФ

Нещодавнє дослідження The Economist показало, що Росія захопила лише 0,4% українських земель під час свого літнього наступу. Росіяни прорвали оборону міста Покровськ, але це не змінює стратегічної картини, пише Райт. Зазначається, що з нинішніми темпами Росії знадобиться 103 роки, щоб завоювати всю Україну.

Втрати росіян зросли на 60% протягом 2025-го, склавши від 984 000 до 1 438 000, включаючи від 190 000 до 480 000 загиблих. Науковець з посиланням на американського чиновника повідомив, що втрати українців становлять приблизно від чверті до третини від втрат росіян.

Втрати росіян зросли значною мірою через зміну характеру лінії фронту за останній рік. Раніше війська використовували деревні насадження або інші природні перешкоди для захисту від невеликих наступальних атак. Зараз лінія фронту складається з великої зони ураження, де дрони вражають будь-що статичне.

Роль Трампа

«Схоже, що насправді Трамп хоче не стільки допомогти Україні перемогти в тривалій війні, скільки відродити свою дипломатію заради мирної угоди. З цією метою він може зробити щось більше: може глобалізувати свої мирні зусилля, можливо, закликавши до саміту і змусивши інші країни погодитися на негайне припинення війни за нинішніми стандартами», — йдеться у статті The Atlantic.

Своєю чергою, Україна й раніше проводила та брала участь у мирних самітах, «але їй було важко залучити країни глобального Півдня до своїх пропозицій щодо врегулювання невирішених питань між нею та Росією».

Автор матеріалу зауважує: той факт, що Зеленський зараз підтримує безумовне припинення вогню, значно полегшує це завдання.

Тим часом метою Трампа може бути згуртування більшості країн світу для заклику до негайного та безумовного припинення вогню, а деталі його виконання мають бути узгоджені сторонами.

«Росія виступить проти цього, але буде змушена пояснити чому. Цей процес підкреслить абсурдність вимог Путіна щодо додаткових територіальних поступок та демілітаризації України. Як найближчий союзник Росії Китай не порве з Москвою, підтримавши безумовне припинення вогню, але він буде збентежений необхідністю пояснювати цей вибір», — пише Райт.

Науковець вважає, що війна в Україні навряд чи закінчиться єдиним проривом. Втім, підсумовує він, «ці кроки та трохи терпіння можуть допомогти створити умови для вирішення з часом — такого, яке не передбачатиме знищення та поневолення Росією свого сусіда».

Нагадаємо, минулого тижня Дональд Трамп заявив про значне просування в питанні завершення війни в Україні, а також вихвалився тим, як йому вдається залагоджувати міжнародні конфлікти. З його слів, експорт російської нафти «суттєво знизився», а тому, сподівається очільник Білого дому, сторони конфлікту незабаром зупиняться, зважаючи на великі людські втрати.

Однак у Кремлі заявили, мовляв, додаткової деталізації з цього питання поки що немає. Натомість у Москві звинуватили Україну «в небажанні йти шляхом політики дипломатичного врегулювання». Нібито саме через дії Києва, виникла пауза у переговорному процесі.

