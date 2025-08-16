- Дата публікації
Путін переміг після зустрічі на Алясці — колишній радник Трампа
Ексрадник з нацбезпеки Джон Болтон оцінив підсумки переговорів у на Алясці.
Російський диктатор Путін вийшов переможцем після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.
Про це заявив колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон, інформує CNN.
«Трамп не програв, але Путін однозначно виграв, Трамп нічого не здобув, окрім зустрічі», — сказав Болтон.
Водночас, за словами Болтона, Путін «значно просунувся у відновленні відносин, що завжди було його головною метою».
Болтон заявив, що також російський диктатор уникнув санкцій і йому не потрібно припиняти вогонь, чого хотів домогтися Трамп.
«Зеленський не був поінформований про це до пресконференції. Це ще далеко не кінець, але я б сказав, що Путін досяг більшості того, чого прагнув. Трамп досяг дуже мало», — підсумував Болтон.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп прокоментував результати переговорів з диктатором Путіним, зазначивши, що повного взаєморозуміння ще не досягнуто.
Ми раніше інформували, що Путін після саміту з президентом СШа Дональдом Трампом на Алясці назвав ситуацію в Україні «трагедією» та заговорив про мир.