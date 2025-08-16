ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
255
Час на прочитання
1 хв

Путін переміг після зустрічі на Алясці — колишній радник Трампа

Ексрадник з нацбезпеки Джон Болтон оцінив підсумки переговорів у на Алясці.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Джон Болтон

Джон Болтон / © Associated Press

Російський диктатор Путін вийшов переможцем після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Про це заявив колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон, інформує CNN.

«Трамп не програв, але Путін однозначно виграв, Трамп нічого не здобув, окрім зустрічі», — сказав Болтон.

Водночас, за словами Болтона, Путін «значно просунувся у відновленні відносин, що завжди було його головною метою».

Болтон заявив, що також російський диктатор уникнув санкцій і йому не потрібно припиняти вогонь, чого хотів домогтися Трамп.

«Зеленський не був поінформований про це до пресконференції. Це ще далеко не кінець, але я б сказав, що Путін досяг більшості того, чого прагнув. Трамп досяг дуже мало», — підсумував Болтон.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп прокоментував результати переговорів з диктатором Путіним, зазначивши, що повного взаєморозуміння ще не досягнуто.

Ми раніше інформували, що Путін після саміту з президентом СШа Дональдом Трампом на Алясці назвав ситуацію в Україні «трагедією» та заговорив про мир.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie