Джон Болтон / © Associated Press

Російський диктатор Путін вийшов переможцем після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Про це заявив колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон, інформує CNN.

«Трамп не програв, але Путін однозначно виграв, Трамп нічого не здобув, окрім зустрічі», — сказав Болтон.

Водночас, за словами Болтона, Путін «значно просунувся у відновленні відносин, що завжди було його головною метою».

Болтон заявив, що також російський диктатор уникнув санкцій і йому не потрібно припиняти вогонь, чого хотів домогтися Трамп.

«Зеленський не був поінформований про це до пресконференції. Це ще далеко не кінець, але я б сказав, що Путін досяг більшості того, чого прагнув. Трамп досяг дуже мало», — підсумував Болтон.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп прокоментував результати переговорів з диктатором Путіним, зазначивши, що повного взаєморозуміння ще не досягнуто.

Ми раніше інформували, що Путін після саміту з президентом СШа Дональдом Трампом на Алясці назвав ситуацію в Україні «трагедією» та заговорив про мир.