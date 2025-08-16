"Путін переміг": реакція Reuters на підсумки переговорів на Алясці

Зустріч Путіна та Трампа на Алясці / © Associated Press

Під час особистої зустрічі на Алясці президент США та Росії Дональд Трамп та Володимир Путін не змогли досягти жодних домовленостей щодо припинення війни Москви в Україні, хоча обидва лідери назвали переговори продуктивними.

Про це пише Reuters.

Видання підкреслило, що після тригодинної зустрічі, лідери країн заявили пресі про досягнення прогресу з невизначених питань, при цьому жодних подробиць вони не надали та не відповіли на запитання репортерів.

«Ми досягли певного прогресу. Угоди немає, поки її не буде досягнуто», — цитує медіа президента США, який стояв перед плакатом з написом «Прагнучи миру».

Reuters зазначає, що попри те, що переговори не призвели до суттєвих кроків до припинення вогню в Україні, особиста зустріч із президентом США означала перемогу для Путіна.

Саміт на Алясці / © Associated Press

«Особиста зустріч із президентом США означала перемогу для Путіна, якого ігнорували західні лідери з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році», — підкреслили у виданні.

Після саміту Трамп заявив журналістам, що утримається від запровадження тарифів на Китай за купівлю російської нафти після досягнення прогресу в переговорах з Путіним.

«Через те, що сталося сьогодні, я думаю, що мені не потрібно зараз про це думати. Можливо, мені доведеться подумати про це через два тижні чи три тижні чи щось таке, але нам не потрібно думати про це зараз», — заявив президент США.

Reuters нагадує, що американський президент неодноразового погрожував санкціями проти Москви, однак поки що не виконав своїх обіцянок, навіть після того, як Путін проігнорував встановлений Трампом термін припинення вогню на початку липня.

Окрім того, в інтерв’ю Fox News Трамп натякнув на те, що тепер буде організована зустріч між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, на якій він також може бути присутнім. Однак жодних подробиць щодо цього він не надав.

Своєю чергою, Путін раніше не згадував про зустріч із Зеленським, спілкуючись із журналістами. Натомість він заявляв що очікує конструктивного сприйняття переговорів між США та Росією від України та її європейських союзників.

«Також Путін повторив давню позицію Москви, що те, що Росія називає «першопричини конфлікту», мають бути усунені, задля досягнення тривалого миру, що свідчить про те, що він продовжує чинити опір припиненню вогню», — зазначають журналісти видання.

Водночас Reuters підкреслює, що не було жодної негайної реакції від Києва на першу зустріч з початку війни Путіна та президента США.

Червона доріжка для Путіна

Президент України Володимир Зеленський виключає передачу Москві будь-якої території, а також прагне гарантій безпеки, які підтримають США.

Трамп заявив, що зателефонує Зеленському та лідерам НАТО, щоб поінформувати їх про переговори на Алясці.

«Поки два лідери розмовляли, війна вирувала, більшість східних регіонів України перебували під загрозою повітряної тривоги. Губернатори Ростовської та Брянської областей Росії повідомили, що деякі з їхніх територій зазнали атак українських безпілотників», — зауважує Reuters.

Видання цитує українського нардепа Олексія Гончаренка, котрий заявив, що «Путін виграв собі більше часу», при цьому жодних домовленостей щодо припинення вогню в Україні не було досягнуто.

«Неоднозначне завершення саміту, за яким спостерігали за подіями, разюче контрастувало з пишністю та обстановкою, з якою він розпочався. Коли Путін прибув на базу ВПС на Алясці, його чекала червона доріжка, де Трамп тепло привітав Путіна, поки над ним пролітали американські військові літаки», — зауважили журналісти.

Зараз Міжнародний кримінальний суд розшукує Володимира Путіна за депортацію українських дітей, але Кремль відкидає ці звинувачення, при цьому Росія та США не визнають юрисдикцію цього суду.

Перед самітом Путін натякнув на можливість укладення нової угоди про контроль над ядерною зброєю, яку, ймовірно, хотів би Дональд Трамп, проте невідомо, чи обговорювали це питання на зустрічі.

Сподівання на Америку

Український президент, якого не запросили на Аляску, та його європейські союзники побоювалися, що Трамп може «продати Україну» Путіну, заморозивши конфлікт та визнавши (хоч і не офіційно) контроль Росії над частиною територій України.

Своєю чергою Дональд Трамп намагався розвіяти такі побоювання перед переговорами, заявивши, що лише Україна буде вирішувати «питання територій».

«Я тут не для того, щоб вести переговори від імені України, я тут для того, щоб посадити їх за стіл переговорів», — процитувало видання американського президента.

Видання зазначає, що Трамп під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово заявляв, що завершить війну в Україні «за 24 годин». Однак перед самітом на Алясці він визнав, що це виявилося складнішим завданням, ніж він очікував.

За його словами, якщо переговори із Путіним пройдуть добре, то організація тристороннього саміту із Зеленським, буде важливішою, ніж його зустріч з очільником Кремля.

Після завершення переговорів, Трамп завершив свій виступ зверненням до Путіна: «Дякую вам, ми поговоримо дуже скоро і, ймовірно, скоро зустрінемося», на що той відповів: «Наступного разу в Москві».

Трамп зазначив, що його можуть критикувати, але він «можливо уявляє, як це станеться».

Раніше Зеленський напередодні саміту заявляв, що зустріч має відкрити шлях до «справедливого миру» та тристоронніх переговорів за його участю, але додав, що Росія продовжує вести війну.

«Настав час припинити війну, і Росія має зробити необхідні кроки. Ми розраховуємо на Америку», — процитувало видання українського президента.

Раніше, ТСН.ua писав, як європейські політки відреагували на заяви Путіна під час саміту на Алясці.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.