Путін "переміщує ядерні ракети" до кордону ЄС: опозиція закликає Захід звернути увагу на Білорусь
За даними західних джерел, Росія нібито перекидає ядерні можливості ближче до кордонів Євросоюзу через Білорусь. Лідер білоруської опозиції закликала Захід приділити більше уваги ситуації в країні.
Російський президент Володимир Путін нібито переміщує ядерні ракети ближче до кордонів Європейського Союзу через територію Білорусь.
Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на заяву білоруської опозиціонерки.
За словами опозиційної лідерки Світлани Тихановської, Захід повинен «уважніше стежити за тим, що відбувається в Білорусі». Вона вважає, що зміщення ядерних можливостей туди значно підвищує ризики для безпеки країн ЄС.
Білорусь давно є ареною посиленої військової взаємодії з Росією. Російські сили вже розміщували в країні ракетні комплекси «Іскандер-М», які мають потенціал нести ядерні заряди, а переговори щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Мінську ведуться щонайменше з 2023 року.
Експерти та опозиційні політики попереджають, що така тактика може бути спробою Кремля стратегічно залякати європейських партнерів і змусити західні столиці змістити увагу з війни в Україні на ризики безпеки у східній Європі.
Наразі немає офіційного підтвердження з боку Кремля чи білоруських військових щодо переміщення ядерних ракет, і ці дані базуються на повідомленнях опозиції та іноземних ЗМІ.
Нагадаємо, що 5 лютого 2026 року офіційно припинив дію договір New START — останній правовий «запобіжник», який стримував ядерні апетити Вашингтона та Москви.
Це збільшило ризик нової гонки озброєнь між двома найбільшими ядерними державами світу на тлі зростання глобальної нестабільності.