Путін "переміщує ядерні ракети" до кордону ЄС: опозиція закликає Захід звернути увагу на Білорусь

Ядерна зброя / © ТСН.ua

Російський президент Володимир Путін нібито переміщує ядерні ракети ближче до кордонів Європейського Союзу через територію Білорусь.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на заяву білоруської опозиціонерки.

За словами опозиційної лідерки Світлани Тихановської, Захід повинен «уважніше стежити за тим, що відбувається в Білорусі». Вона вважає, що зміщення ядерних можливостей туди значно підвищує ризики для безпеки країн ЄС.

Білорусь давно є ареною посиленої військової взаємодії з Росією. Російські сили вже розміщували в країні ракетні комплекси «Іскандер-М», які мають потенціал нести ядерні заряди, а переговори щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Мінську ведуться щонайменше з 2023 року.

Експерти та опозиційні політики попереджають, що така тактика може бути спробою Кремля стратегічно залякати європейських партнерів і змусити західні столиці змістити увагу з війни в Україні на ризики безпеки у східній Європі.

Наразі немає офіційного підтвердження з боку Кремля чи білоруських військових щодо переміщення ядерних ракет, і ці дані базуються на повідомленнях опозиції та іноземних ЗМІ.

Нагадаємо, що 5 лютого 2026 року офіційно припинив дію договір New START — останній правовий «запобіжник», який стримував ядерні апетити Вашингтона та Москви.

Це збільшило ризик нової гонки озброєнь між двома найбільшими ядерними державами світу на тлі зростання глобальної нестабільності.