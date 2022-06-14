"Путін перетнув червону лінію": Клінтон розкритикувала Макрона і закликала не примушувати Україну до переговорів

"Путін перетнув червону лінію": Клінтон розкритикувала Макрона і закликала не примушувати Україну до переговорів

Колишня держсекретарка США запевнила, що повністю підтримує вимоги українців щодо повного виведення російських військ з території нашої держави.

Колишня держсекретарка США і кандидатка в президенти Гілларі Клінтон розкритикувала президента Франції Еммануеля Макрона за його заклики "не принижувати Росію".

Про це пише Le Point.

Клінтон заявила, що теза"не принижувати Росію" здається застарілою, адже "Путін давно перетнув червону лінію". За її словами, Путін вважає себе Петром І, який вів "безперервну війну проти Швеції, проти країн Балтії, Скандинавії понад 20 років".

Колишня держсекретарка запевнила, що повністю підтримує українців і закликала світ "не штовхати передчасно Україну до переговорів".

"Я думаю, що остаточним успіхом була б поразка Путіна. І в цьому я можу лише погодитися з тим, чого просять президент Зеленський та його уряд, тобто повне виведення (російських військ. – Ред.) з окупованих територій в Україні", – підсумувала Клінтон.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон виступив із заявою не принижувати Росію через війну в Україні.

Своєю чергою Володимир Зеленський заявив, що спроби президента Франції Еммануеля Макрона знайти якийсь дипломатичний вихід для глави Кремля Володимира Путіна є марними.

Глава держави наголосив, що Україна не поступиться територією, щоб "зберегти обличчя Путіну".

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