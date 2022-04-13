"Путін перетворився з бандита на вбивцю": Ходорковський описав деградацію президента Росії

Опозиціонера бентежить те, наскільки президент РФ вірить усім своїм опусам про "звільнення України від нацистів".

Месіанство, яке зараз виникло в голові президента Росії Володимира Путіна, загалом досить характерне для бандитів. Проте очільник кремля з бандита перетворився на вбивцю.

Таку думку висловив російський опозиціонер Михайло Ходорковський в інтерв’ю НВ.

"У що цей вбивця тепер вірить – мені важко сказати", – відповів опозиціонер на запитання про те, чи має він розуміння того, у що вірить Путін?

Ходорковський зазначив, що Путін вчинив еволюцію або деградацію за роки свого перебування при владі.

"І ось цей месіанізм або месіанство, яке в нього зараз виникло в голові, воно загалом досить характерне для бандитів, просто через те, що кожній людині хочеться собі пояснити, що те, що вона коїла протягом свого життя, це було не просто так, це було для чогось, для якоїсь великої мети", – пояснив опозиціонер.

У значної кількості людей, у більш-менш нормальних людей, це виявляється у доброчинності, додав він.

"А в таких ось, як він (Путін – ред.), це виявляється у перетворенні з бандита на вбивцю. І в що цей убивця тепер вірить – мені важко сказати. Та наскільки він вірить усім цим своїм нікчемним опусам про "звільнення України від нацистів" і чомусь бандерівців – ось це мене теж весь час бентежить", – розповів Ходорковський.

Нагадаємо, Ходорковський також висловив думку, що затриманий в Україні нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук міг сприяти вторгненню Росіїдо України та працювати над забезпеченням Путіна квітами під час цього вторгнення.

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