Путін переводить Росію на воєнний режим мобілізації: ISW оцінив справжні цілі Кремля

Кремль просуває зусилля щодо примусової мобілізації резервістів. Ймовірно, що їх відправлять для участі в бойових діях в Україні. Зараз Росія зазнає непропорційно високого рівня втрат порівняно з її територіальними здобутками.

Президент-диктатор РФ Володимир Путін 30 грудня підписав указ, який дозволяє розгортання резервістів до спеціальних навчальних таборів «для забезпечення захисту критично важливих об’єктів, починаючи від 2026 року».

Аналітики нагадують заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про те, що РФ виконала свій план на 2025 рік щодо набору 406 тис. військовослужбовців. Втім, втрати Росії становлять 410 тис. або більше осіб. ISW наголошує, що протягом цього року російські війська зазнали щонайменше 83 втрат на квадратний кілометр.

«ISW продовжує оцінювати, що постійні зусилля Кремля щодо мобілізації резервістів для ймовірного розгортання в Україні в майбутньому ще більше свідчать про те, що Росія стикається зі щораз більшим тиском щодо підтримки своїх потреб у формуванні сил через усталену систему, яка використовує високі фінансові стимули для набору добровольців», — йдеться у звіті.

Аналітики наголошують, що зусилля Кремля щодо розгортання резервістів в Україні є ризикованою політикою всередині країни.

Зауважимо, що 29 грудня Путін офіційно ввів у дію указ про призов на 2026 рік, який переведе цикл призову в Росії від весняного та осіннього, що два роки, на єдиний цілорічний цикл. РФ традиційно проводить цикл призову навесні та восени щороку, коли призовники проходять 12 місяців обов’язкової військової служби поза зоною активних бойових дій в Україні.

Новий указ, підписаний Путіним, офіційно переводить адмінпроцеси призову на цілорічний процес, зберігаючи активність російських військових вербувальників протягом усього року. Аналітики зауважують, що ця реформа дозволить Москві розширити свій військово-адміністративний потенціал і дасть змогу залучити більшу кількість призовників з більшою гнучкістю в будь-який момент року.

Указ Путіна від 29 грудня визначає, що Росія призиватиме 261 тис. осіб на обов’язкову військову службу протягом 2026 року. Водночас Міністерство оборони Росії повідомило, що вони призвали 135 тис. військовослужбовців на осінній цикл призову 2025 року, що свідчить про намір Росії призвати приблизно таку саму кількість призовників 2026-го.

В ISW наголошують, що ці укази є частиною зусиль Кремля щодо пом’якшення бюрократичних перешкод, які ускладнюють зусилля Росії щодо формування військ під час масштабних обов’язкових призовів.

«Зміни в російській системі оброблення особового складу, ймовірно, мають на меті підтримати постійні зусилля щодо збільшення чисельності російських збройних сил та дозволити Росії швидше та ефективніше мобілізувати сили під час затяжної війни в Україні та можливої ​​майбутньої війни проти НАТО, хоча Кремль не мобілізує призовників на війну», — наголошують американські фахівці.

Нагадаємо, 29 грудня Путін підписав указ про мобілізацію 2026 року. Згідно з ним, лави російської армії мають поповнити 261 тис. новобранців.

Вже наступного дня, 30 грудня, Путін підписав указ про скерування резервістів для захисту важливих об’єктів. Він також доручив уряду визначити перелік критично важливих об’єктів та інших об’єктів життєзабезпечення, що підлягають захисту.