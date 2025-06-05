Путін перейшов до "режиму жертви": Sky News про нову тактику "фюрера"

Володимир Путін. / © Associated Press

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Минуло лише десять від тоді, як президент США Дональд Трамп назвав диктатора РФ Володимира Путіна “божевільним” після серії атак на Україну. Тепер удари сталися у протилежному напрямку, а тому складається враження, що “фюрер” побачив можливість повернути собі прихильність Вашингтона.

Про це йдеться у матеріалі Sky News.

Видання наголошує, що Кремль після розмови президентів нахабно заявив, мовляв, вона була зосереджена на українських атаках “на російських цивільних”.

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Перед цим Путін звинувачував Київ в тому, що він "терористичною організацією", коментуючи атаки на об'єкти РФ. Йдеться про вибух на автомагістральному мосту в Брянській області, де загинули семеро людей, а десятки отримали поранення після того, як переправа після обвалу впала на поїзд.

Агресорка Росія звинувачує Україну в цій події, нахабно звинувачує Київ у “терорі” та говорить про те, мовляв, українській владі “зовсім не потрібен мир”.

Автори статті наголошують, ці заяви Москви є такими ж повідомленнями, які говорила Україна про Росію впродовж останніх трьох років. Однак тепер “Кремль повністю перейшов у режим жертви”.

“Мета полягає в тому, щоб перевернути ситуацію щодо України, виставити себе потерпілою стороною та змусити Дональда Трампа повірити, що Росія має право відповісти на атаку БпЛА на її дальні бомбардувальники”, - наголошує Sky News.

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Ця тактика цілком могла спрацювала, констатує видання. Зокрема, свідчити про це можуть слова Трампа про те, що “Путін заявив, і дуже рішуче, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на аеродроми”.

"Чи намагався він (Трамп - Ред.) відговорити Путіна від відповіді? Ми цього не знаємо, але, судячи з усього, ні. Швидше за все, Трамп сам оголосив про відповідь Росії. Хоч Путін обговорив з Трампом атаку дронів, він досі не прокоментував її публічно. РФ хоче, щоб її вважали жертвою, але не хоче виглядати слабкою. Тому такий незручний епізод не потрапляє на перші шпальти газет", - констатує автор матеріалу.

Як повідомлялося, 4 червня президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Зі слів американського лідера, «розмова була хорошою», але це «не та розмова, що призведе до миру».

Розмову “фюрера” з Трампом підтвердили і в Кремлі. Помічник диктатора Юрій Ушаков заявив, мовляв, Трамп підтвердив, що Сполучені Штати не знали про плани Києва вдарити по аеродромах РФ.

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Аналітики ISW вважають, що Путін використав розмову з Трампом проти України, щоб спробувати зобразити Київ як "нелегітимного партнера" по переговорах, який "не зацікавлений у мирі".

Дата публікації 22:16, 30.05.25 Кількість переглядів 55 США набридло чекати і вже готують санкції проти Росії