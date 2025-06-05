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Путін перейшов до "режиму жертви": Sky News про нову тактику "фюрера"
Господар Кремля забув про вбивства цивільних українців і нахабно заявляє, що начебто Києву не потрібний мир.
Минуло лише десять від тоді, як президент США Дональд Трамп назвав диктатора РФ Володимира Путіна “божевільним” після серії атак на Україну. Тепер удари сталися у протилежному напрямку, а тому складається враження, що “фюрер” побачив можливість повернути собі прихильність Вашингтона.
Про це йдеться у матеріалі Sky News.
Видання наголошує, що Кремль після розмови президентів нахабно заявив, мовляв, вона була зосереджена на українських атаках “на російських цивільних”.
Перед цим Путін звинувачував Київ в тому, що він "терористичною організацією", коментуючи атаки на об'єкти РФ. Йдеться про вибух на автомагістральному мосту в Брянській області, де загинули семеро людей, а десятки отримали поранення після того, як переправа після обвалу впала на поїзд.
Агресорка Росія звинувачує Україну в цій події, нахабно звинувачує Київ у “терорі” та говорить про те, мовляв, українській владі “зовсім не потрібен мир”.
Автори статті наголошують, ці заяви Москви є такими ж повідомленнями, які говорила Україна про Росію впродовж останніх трьох років. Однак тепер “Кремль повністю перейшов у режим жертви”.
“Мета полягає в тому, щоб перевернути ситуацію щодо України, виставити себе потерпілою стороною та змусити Дональда Трампа повірити, що Росія має право відповісти на атаку БпЛА на її дальні бомбардувальники”, - наголошує Sky News.
Ця тактика цілком могла спрацювала, констатує видання. Зокрема, свідчити про це можуть слова Трампа про те, що “Путін заявив, і дуже рішуче, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на аеродроми”.
"Чи намагався він (Трамп - Ред.) відговорити Путіна від відповіді? Ми цього не знаємо, але, судячи з усього, ні. Швидше за все, Трамп сам оголосив про відповідь Росії. Хоч Путін обговорив з Трампом атаку дронів, він досі не прокоментував її публічно. РФ хоче, щоб її вважали жертвою, але не хоче виглядати слабкою. Тому такий незручний епізод не потрапляє на перші шпальти газет", - констатує автор матеріалу.
Як повідомлялося, 4 червня президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Зі слів американського лідера, «розмова була хорошою», але це «не та розмова, що призведе до миру».
Розмову “фюрера” з Трампом підтвердили і в Кремлі. Помічник диктатора Юрій Ушаков заявив, мовляв, Трамп підтвердив, що Сполучені Штати не знали про плани Києва вдарити по аеродромах РФ.
Аналітики ISW вважають, що Путін використав розмову з Трампом проти України, щоб спробувати зобразити Київ як "нелегітимного партнера" по переговорах, який "не зацікавлений у мирі".