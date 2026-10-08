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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путін перейшов на нову тактику ударів по Україні: РФ готує особливо жорстоку зиму — деталі

Агресорка Росія знайшла спосіб посилити ракетні удари по Україні. Зокрема, «Герані» стали ще небезпечнішими.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Останні технологічні вдосконалення російських реактивних дронів «Герань» дають армії РФ змогу концентрувати удари крилатими і балістичними ракетами по обмеженій кількості пріоритетних цілей, не витрачаючи при цьому значно більше ракет.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні кілька російських мілблогерів заявили, що армія РФ змінила тактику: запускає масовані хвилі дронів і ракет, концентруючи їх на обмеженій кількості цілей, замість одночасних ударів по численних об’єктах на значній території.

Аналітики зауважують, що російські сили часто використовують концентровані удари БпЛА і ракет, щоб придушити локалізовані українські засоби протиповітряної оборони та знищити міські центри

Зокрема, один російський мілблогер стверджував, що загарбники зосередили 30 крилатих ракет проти Кременчука у Полтавській області, а також Олександрії і Світловодська у Кіровоградській області під час пакету ударів 6-7 жовтня.

Своєю чергою, реактивні безпілотники «Герань» можуть надійніше проникати через українську ППО на більшій оперативній глибині порівняно зі звичайними БпЛА цього типу. Це частково дозволяє Росії швидко ескалювати і концентрувати пакети ударів крилатими і балістичними ракетами, які запускають кількома хвилями проти пріоритетних цілей по всій Україні.

В ISW вважють, що Росія, ймовірно, використає цю нову схему, готуючись завдати ударів по українській енергетичній інфраструктурі під час жорсткої кампанії цієї зими.

Адже, зауважують в Інституті, перевага РФ в реактивних БпЛА сприяє дедалі більш концентрованій, жорстокій і смертоносній тактиці ударної кампанії Росії, яка також дедалі більше навантажує українську ППО, погіршує цивільну і критичну інфраструктуру, роблячи життя цивільного населення в українських містах нестерпним та погіршуючи українську економіку.

«Росія, ймовірно, має намір використати свою ударну зимову кампанію, щоб спробувати зламати моральний дух українців і зробити їхнє повсякденне життя неприйнятним таким чином, щоб Україна капітулювала перед вимогами Кремля. Хоча ця тактика не спрацювала в минулому і навряд чи спрацює цієї зими», — наголошують у звіті.

Водночас розроблення, виробництво ті закупівля економічно ефективних контрзаходів проти російських безпілотників з реактивним двигуном і малих крилатих ракет є життєво важливими для зусиль України щодо підвищення адаптивності та стійкості її системи протиповітряної оборони до нових технологічних адаптацій РФ.

«Дедалі масштабніші пакети ударів росіян свідчать про критичну важливість допомоги Заходу у зміцненні можливостей протиповітряної оборони України, як за допомогою американських систем Patriot, які можуть ефективно протидіяти балістичним ракетам, так і інших форм ППО, для створення диверсифікованої та добре оснащеної системи ППО», — підсумували в ISW.

Нова тактика ударів РФ — що відомо

Раніше аналітики ISW попереджали про небезпечний план РФ, який стосується ударів по мостах. Останнім часом Москва посилила удари по переправах у великих українських містах. Після Києва ця кампанія поширилася і на Запоріжжя.

Окрім того, РФ почала бити по енергетиці раніше. Адже в ніч проти 30 вересня було завдано найбільш масованого комбінованого удару по енергетичних об’єктах від моменту завершення попереднього опалювального сезону.

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