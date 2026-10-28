Путін під час переговорів з лідерами Європи проговорився про справжні плани щодо України: що задумав Кремль

Володимир Путін. / © Associated Press

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«Фюрер» РФ Володимир Путін під час розмов із лідерами Фінляндії та Норвегії повторив давні вимоги Кремля щодо України та знову назвав розширення НАТО однією з «першопричин» війни.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Диктатор-президент Росії під час розмов телефоном із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере повторив свої давні вимоги щодо України. Він заявив, що розширення НАТО нібито є однією з «першопричин» війни, які мають бути усунені ще до початку будь-яких майбутніх мирних переговорів.

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Аналітики зазначають, що ця розмова стала першим прямим контактом президента Фінляндії з Путіним від моменту його вступу на посаду 2024-го. Для прем’єр-міністра Норвегії це також була перша розмова з «фюрером» від призначення на посаду 2021-го. Крім того, це перший прямий контакт господаря Кремля з лідерами країн Європи після зустрічі з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо 9 травня.

Відомо, що під час переговорів, які тривали 90 хвилин, Путін надав Стаббу та Стере свою оцінку поточної ситуації в Україні та пояснив «корінні причини війни» — максималістські воєнні вимоги РФ, які включають маріонетковий режим в Україні і повернення НАТО до кордонів 1997-го.

«Фактично це означало б надання Росії впливу на рішення Альянсу і обмеження права європейських держав самостійно обирати союзи й гарантії безпеки», — йдеться у звіті Інституту.

Окрім того, диктатор Росії повідомив європейським лідерам, мовляв, мирна угода щодо України повинна визнавати «реалії на місцях». В ISW зауважують, що це одна риторична фраза, яку Москва використовує для вимоги визнання окупованої української території частиною Росії як передумови для будь-якого припинення вогню або мирної угоди.

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Водночас близьке до Кремля джерело стверджує: заява Путіна про «реалії на місцях» означає, що Росія не піде на компроміс щодо своєї мети захоплення всього Донбасу.

«Путін неодноразово окреслював вимоги Росії, які виходять далеко за межі Українського фортечного поясу та Донецької області та можуть включати всю територію України», — зауважують аналітики.

Окрім того, Стубб, Стере і Путін обговорили забезпечення «безпеки та стабільності» в Балтійському морі та Північній Європі. Ймовірно, йшлося про вторгнення російських БпЛА до повітряного простору країн НАТО, диверсійні атаки та інші дії, що є частиною «нульової фази», спрямованої на створення інформаційних та психологічних умов для майбутнього конфлікту з Альянсом.

Переговори Путіна за Стуббом і Стере — що відомо

27 жовтня Путін провів переговори зі Стуббом і Стере. Європейські лідери передали Кремлю позицію Києва щодо завершення війни. Зокрема, президент Володимир Зеленський повідомив, що однією з ключових тем розмови стала потреба в конкретних кроках Росії для деескалації. Передусім ідеться про припинення ударів по критичній інфраструктурі України.

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За словами джерела агентства Reuters, Путін заявив лідерам Європи, що Москва не відмовиться від наміру захопити весь Донбас. У відповідь європейські лідери наголосили, що завершення війни має забезпечити справедливий мир.

Аналітики ISW зауважують, що позиція Москви у мирних переговорах передбачає давню вимогу — змінити статут НАТО та повернути Альянс до кордонів 1997-го. В ISW пояснюють: такі заяви Кремля свідчать, що РФ не збирається припиняти бойові дії.

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