Путін підготує наступника і узгодить його з елітою: аналітик про ймовірний сценарій зміни влади в Кремлі

Аналітик Олексій Їжак, керівник відділу регіональної політики Національного інституту стратегічних досліджень вважає, статися це може як за власним бажанням Путіна, так і під тиском російських еліт.

Таку думку Їжак висловив в інтерв'ю "Новому времнени".

За його словами, найбільш вірогідний сценарій зміни влади в Російській Федерації може бути такий, як був під час розпаду Радянського Союзу: спочатку керована зміна влади та політики, яка через низку обставин вийде з-під контролю.

Їжак припускає, що "фюрер" підготує наступника, кандидатуру якого узгодить таку людину з елітою.

"Потім виникне така ситуація, як, наприклад, у сучасному Казахстані. Коли, здавалось, ідеально проведений транзит з відходом патріарха завершиться кризою. Однак, наразі Росія орієнтується саме на такий сценарій, коли патріарх відходить від крісла президента, однак очолює Раду безпеки та оборони та контролює силові структури, ще й, певно, квоту в парламенті", - розповів експерт.

Втім, аналітик не виключає, що в РФ "може статися щось непередбачуване". За його словами, система влади достатньо напружена, а російська еліта вчинила багато злочинів один проти одного.

"Там від 1990-х років триває громадянська війна, коли почався перерозподіл активів і деякі олігархи втратили майно (наприклад, справа ЮКОС та Михайла Ходорковського). Окрім того, там відбувався процес поступового вичавлення певних прошарків суспільства та політичних груп з політики. Дійшло навіть до замахів і вбивств політичних опонентів Путіна (в лютому 2015-го Бориса Немцова вбили у центрі Москви), і зрештою була спроба вбити Олексія Навального, як представника альтернативних еліт. Усе це означає, що в Росії не буде примирення, коли до влади прийде наступник Путіна. Усі, хто "рвав" та отримував активи, спираючись на гарантії безпеки від Путіна, вже відчують, що такі гарантії тануть і спробують діяти незалежно, як Рамзан Кадиров", - розповів Олексій Їжак.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив думку про те, що диктатор Володимир Путін планує напад на нові території України. Кремлівський "фюрер" хоче захопити всю території країни, як він це зробив з українським Кримом 2014-го.

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