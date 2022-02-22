Путін підписав так звані закони про ратифікацію договорів із "ЛДНР"

Путін підписав так звані закони про ратифікацію договорів із "ЛДНР"

Угода укладена на 10 років із автоматичним продовженням на п'ятирічні періоди.

Президент країни-агресорки Володимир Путін підписав так звані "закони про ратифікацію договорів про дружбу та співпрацю" з терористичними угрупованнями на Донбасі "ЛДНР".

Про це йдеться на сайті Кремля.

"Документи" набирають чинності з дня їхнього офіційного опублікування. Угода укладена на 10 років із автоматичним продовженням на п'ятирічні періоди.

Зокрема, Москва заявила, що зможе використати військові бази та військову інфраструктуру в ОРДЛО. Також РФ "спільними зусиллями" зі своїми маріонетками охоронятиме "кордон ДНР". Таким чином, Кремль хоче якимось гібридним чином "легалізувати" свою військову присутність на окупованому Донбасі.

Раніше Рада Федерації РФ проголосувала за визнання "ЛДНР".

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви голова Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

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