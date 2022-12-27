Путін підписав указ у відповідь на запровадження максимальної ціни на російську нафту: деталі

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про заходи у відповідь на введення стелі цін на російську нафту.

Новий указ Путіна діятиме до 1 липня 2023 року. Заборона на постачання нафти та нафтопродуктів із РФ діятиме з 1 лютого 2023 року.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Так, Путін заборонив постачання нафти та нафтопродуктів з Росії тим, хто прописує в контрактах стелю цін. Крім того, відтепер буде заборонено постачання нафти іноземним покупцям, якщо в контракті використовується механізм фіксації граничної ціни.

Зазначається, що постачання російських нафти та нафтопродуктів до країн, які ввели стелю цін, будуть можливі "лише на підставі спецрішення президента РФ".

Нагадаємо, ТСН.ua раніше писали про те, чи вдарить обмеження ціни по доходах Росії та фінансуванню війни проти України.

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