Путін підписав три секретні укази в день візиту директора ЦРУ до Москви: що відомо

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін підписав одразу три засекречені укази на тлі несподіваного візиту до Москви директора ЦРУ США Джона Реткліффа.

Про це повідомляє видання The Moscow Times із посиланням на російський портал правової інформації.

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Путін підписав три секретні укази — що відомо

На офіційному ресурсі держави-агресорки оприлюднили три відкриті укази від 25 серпня. Документи під номерами 608 і 609 стосуються зміни російського посла в Іраку, а указ №610 змінює склад комісій у справах людей з інвалідністю та ветеранів.

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Перед ними диктатор підписав указ №604 від 24 серпня, який дозволяє режимній владі відбирати під «тимчасове управління» практично будь-які підприємства й об’єкти, якщо їхні власники не забезпечили належного захисту від ударів БпЛА.

Зазначається, що укази під номерами 605, 606 і 607 з порталу зникли — їх підписали, але вирішили повністю приховати від громадськості.

Укази Путіна / © The Moscow Times

Це перший візит очільника ЦРУ до Москви від початку повномасштабного вторгнення РФ до України. За даними The Wall Street Journal, керівник розвідки США міг особисто попередити диктатора, що Вашингтону відомо про плани Кремля оголосити нову мобілізацію і влаштувати провокацію проти НАТО. Водночас видання The iPaper припускає, що візит пов’язаний з переговорами про новий обмін ув’язненими.

Паралельно до столиці РФ прибув секретар Ватикану з міжнародних справ Пол Річард Галлахер. Він зустрівся з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим та заявив, що намагається знайти «точки дотику» з агресором.

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Візит директора ЦРУ та представника Ватикану до Москви — останні новини

Нагадаємо, що 25 серпня до Москви на американському військовому літаку неочікувано прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Раніше ми писали, що США попередили Україну про візит своєї делегації до РФ і нібито попросили тимчасово зупинити удари, доки поїздка не завершиться.

Також ми писали, що 24 серпня до Москви прибув представник Ватикану архієпископ Пол Річард Галлахер.

Після зустрічі з Сергієм Лавровим архієпископ Галлахер наголосив на важливості дипломатії та діалогу. Він підкреслив, що чотирирічна російсько-українська війна триває, призводить до нових жертв і ще більше ускладнює майбутнє примирення.

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