Мобілізація в РФ: Путін підписав указ про скерування резервістів для захисту важливих об’єктів

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спеціальні збори громадян, які перебувають у мобілізаційному людському резерві, для захисту важливих критичних об’єктів.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

«Ухвалюю: Направити 2026 року на спеціальні збори громадян Російської Федерації, які перебувають у мобілізаційному людському резерві Збройних Сил Російської Федерації, для забезпечення захисту критично важливих об’єктів та інших життєзабезпечень», — йдеться у тексті указу Путіна.

Він також доручив уряду визначити перелік критично важливих об’єктів та інших об’єктів життєзабезпечення, що підлягають захисту.

А Міноборони доручено визначити перелік військових частин ЗС РФ, які забезпечують проведення спеціальних зборів.

Нагадаємо, 29 грудня Путін підписав указ про призов на військову службу 2026 року, згідно з яким, лави російської армії мають поповнити 261 тис. новобранців.