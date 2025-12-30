- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 763
- Час на прочитання
- 1 хв
Мобілізація в РФ: Путін підписав указ про скерування резервістів для захисту важливих об’єктів
Згідно з указом Володимира Путіна, російський уряд має терміново визначити перелік підприємств, що потребують захисту.
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спеціальні збори громадян, які перебувають у мобілізаційному людському резерві, для захисту важливих критичних об’єктів.
Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.
«Ухвалюю: Направити 2026 року на спеціальні збори громадян Російської Федерації, які перебувають у мобілізаційному людському резерві Збройних Сил Російської Федерації, для забезпечення захисту критично важливих об’єктів та інших життєзабезпечень», — йдеться у тексті указу Путіна.
Він також доручив уряду визначити перелік критично важливих об’єктів та інших об’єктів життєзабезпечення, що підлягають захисту.
А Міноборони доручено визначити перелік військових частин ЗС РФ, які забезпечують проведення спеціальних зборів.
Нагадаємо, 29 грудня Путін підписав указ про призов на військову службу 2026 року, згідно з яким, лави російської армії мають поповнити 261 тис. новобранців.