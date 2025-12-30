ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
763
Час на прочитання
1 хв

Мобілізація в РФ: Путін підписав указ про скерування резервістів для захисту важливих об’єктів

Згідно з указом Володимира Путіна, російський уряд має терміново визначити перелік підприємств, що потребують захисту.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спеціальні збори громадян, які перебувають у мобілізаційному людському резерві, для захисту важливих критичних об’єктів.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

«Ухвалюю: Направити 2026 року на спеціальні збори громадян Російської Федерації, які перебувають у мобілізаційному людському резерві Збройних Сил Російської Федерації, для забезпечення захисту критично важливих об’єктів та інших життєзабезпечень», — йдеться у тексті указу Путіна.

Він також доручив уряду визначити перелік критично важливих об’єктів та інших об’єктів життєзабезпечення, що підлягають захисту.

А Міноборони доручено визначити перелік військових частин ЗС РФ, які забезпечують проведення спеціальних зборів.

Нагадаємо, 29 грудня Путін підписав указ про призов на військову службу 2026 року, згідно з яким, лави російської армії мають поповнити 261 тис. новобранців.

Дата публікації
Кількість переглядів
763
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie