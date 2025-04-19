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Путін підрахував, скільки разів "Україна порушила" енергетичне перемир’я
Диктатор цинічно бреше.
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Україна неодноразово порушила енергетичне перемир’я. Він стверджує, що це відбулося “понад 100 разів”.
Про це пишуть російське пропагандистське ЗМІ “РИА Новости”.
“Київський режим понад 100 разів порушив мораторій на удари по енергетичних об'єктах”, — заявив Путін.
Нагадаємо, після досягнення домовленостей про припинення атак на об’єкти енергетичної інфраструктури, Росія вже десятки разів порушила свої зобов’язання і продовжує бити по українській енергомережі.