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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путін підрахував, скільки разів "Україна порушила" енергетичне перемир’я

Диктатор цинічно бреше.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Україна неодноразово порушила енергетичне перемир’я. Він стверджує, що це відбулося “понад 100 разів”.

Про це пишуть російське пропагандистське ЗМІ “РИА Новости”.

“Київський режим понад 100 разів порушив мораторій на удари по енергетичних об'єктах”, — заявив Путін.

Нагадаємо, після досягнення домовленостей про припинення атак на об’єкти енергетичної інфраструктури, Росія вже десятки разів порушила свої зобов’язання і продовжує бити по українській енергомережі.

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