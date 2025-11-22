Путін підтримав план США: як Київ і ЄС можуть зламати сценарій Кремля

Дональд Трамп / © Associated Press

Мирний план США у нинішній редакції не враховує реального суверенітету України та не містить жодних обмежень для Росії. Путін уже заявив про готовність підтримати саме цей варіант документа. Політолог попереджає: Київ і Європа мають діяти швидко, адже часові рамки переговорів критично стиснуті.

Про це розповів політолог Ігор Чаленко.

Проект мирного документу зі США передбачає низку вимог саме до України — від обмеження Збройних сил до фактичного закриття шляху до НАТО. Водночас жодних дзеркальних вимог до Росії документ не містить.

За словами експерта, такий підхід створює ризики для майбутньої безпеки України, адже Росія зберігає свободу нарощувати армію й готувати новий напад.

Які важелі впливу має Європа

Європейські лідери, як і партнери з G7, виступили проти проросійської редакції плану. Одним з ключових інструментів тиску можуть стати заморожені російські активи та створення «коаліції охочих» — об’єднання країн, готових надати Україні реальні гарантії безпеки.

Також ЄС може прискорити ухвалення репараційного кредиту, який блокується Бельгією, та знайти спосіб обійти спротив Угорщини.

Російські вимоги щодо обмеження чисельності та озброєння української армії експерти називають спробою створити умови для нового нападу.

У документі відсутні положення про обмеження РФ, яка продовжує нарощувати військову потугу і зберігає агресивні наміри.

Попри заяви про можливу «скоординовану військову відповідь» США у разі нового вторгнення РФ, експерти наголошують: США не підуть на пряме зіткнення з Росією.

Фактичні гарантії можуть обмежитися лише розвідпідтримкою та допомогою, яка вже надається.

Тому, за словами Чаленка, цей пункт плану є декларативним і потребує суттєвого перегляду.

Українська стратегія: як змінити переговори

Україна не може блокувати перемовний процес, але має наповнити його реальними механізмами захисту суверенітету.

Ключове завдання — чітко окреслити «червоні лінії» та змінити асиметрію вимог.

Європа й G7 можуть стати важливими союзниками, якщо використають усі доступні інструменти тиску на Росію й США.

Нагадаємо, план Трампа з 28 пунктів активно обговорюється США, проте його мета — скоріше геополітична гра з Росією та Китаєм, ніж реальні переговори з Україною. Документ передбачає поступки Кремлю, включно із забороною України в НАТО та поверненням Росії до G8, що викликає занепокоєння щодо національних інтересів України.