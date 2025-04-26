- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1976
- Час на прочитання
- 1 хв
Путін підтвердив готовність Росії до прямих переговорів з Україною
Переговори можуть відбутися без будь-яких попередніх умов.
Президент держави-агресорки Володимир Путін підтвердив готовність Росії до прямих переговорів з Україною.
Про це він заявив під час переговорів зі спецпосланцем американського президента Стівом Віткоффом, передають російські пропагандисти агентства ТАСС.
Речник російського президента Дмитро Пєсков додав, що переговори можуть відбутися без будь-яких попередніх умов.
Напередодні, 25 квітня, спецпосланець президента США знову прибув до Росії для зустрічі з Путіним. Це вже четвертий візит Віткоффа до цієї країни у ролі посланця американського лідера.
Як повідомив після зустрічі, яка тривала понад 3 години, помічник президента РФ із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков, переговори мали конструктивний характер і торкалися широкого кола питань, зокрема ситуації в Україні.
«Зустріч Путіна з Віткоффом була дуже конструктивною, тривала понад три години, обговорювалося можливе відновлення прямих переговорів між РФ і Україною», — повідомив Ушаков.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перед вильотом на похорон Папи Римського Франциска у п’ятницю, 25 квітня, зробив нову заяву про мирне врегулювання війни, яку веде Росія проти України.