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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путін підтвердив готовність Росії до прямих переговорів з Україною

Переговори можуть відбутися без будь-яких попередніх умов.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Путін

Володимир Путін / © Getty Images

Президент держави-агресорки Володимир Путін підтвердив готовність Росії до прямих переговорів з Україною.

Про це він заявив під час переговорів зі спецпосланцем американського президента Стівом Віткоффом, передають російські пропагандисти агентства ТАСС.

Речник російського президента Дмитро Пєсков додав, що переговори можуть відбутися без будь-яких попередніх умов.

Напередодні, 25 квітня, спецпосланець президента США знову прибув до Росії для зустрічі з Путіним. Це вже четвертий візит Віткоффа до цієї країни у ролі посланця американського лідера.

Як повідомив після зустрічі, яка тривала понад 3 години, помічник президента РФ із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков, переговори мали конструктивний характер і торкалися широкого кола питань, зокрема ситуації в Україні.

«Зустріч Путіна з Віткоффом була дуже конструктивною, тривала понад три години, обговорювалося можливе відновлення прямих переговорів між РФ і Україною», — повідомив Ушаков.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перед вильотом на похорон Папи Римського Франциска у п’ятницю, 25 квітня, зробив нову заяву про мирне врегулювання війни, яку веде Росія проти України.

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