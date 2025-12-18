Путін підтвердив курс на війну до повного захоплення України: ISW попереджає про справжні наміри Кремля

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Російський диктатор-президент Володимир Путін публічно заявив про свою незмінну відданість максималістським воєнним цілям в Україні — тим, заради яких Кремль розпочав повномасштабне вторгнення 2022-го. «Фюрер» відкидає мирну угоду, засновану на 28-пунктному американському плані.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), у якому аналізується виступ Путін на засіданні колегії Міноборони.

Заяви РФ про «воєнні цілі»

Під час виступу «фюрер» зухвало заявив, що Москва «безсумнівно» досягне своїх воєнних цілей в Україні. З його слів, РФ начебто воліла б використовувати дипломатичні засоби для досягнення своїх воєнних цілей та усунення нібито «корінних причин» війни. Також Путін підтвердив зобов’язання Росії досягти своїх ширших територіальних цілей — «звільнити свої історичні землі» військовими засобами, якщо Україна та Захід «відмовляться брати участь у предметних переговорах».

Реклама

В ISW зауважують, що диктатор та різні кремлівські чиновники неодноразово називали широкі простори української території за межами чотирьох областей, які Росія незаконно анексувала, «історичною» та «російською» територією. Зокрема, у їхніх висловлюваннях Одеса — це нібито «російське» місто. Крім того, у Росії часто обговорювали «Новоросію» — аморфний вигаданий регіон на півдні та сході України, який, за словами Кремля, є їхньою «невід’ємною частиною» та охоплює територію за межами п’яти анексованих регіонів.

«Кремль неодноразово відхиляв запропоновані США та Україною мирні плани, намагаючись перекласти провину за відсутність прогресу в переговорах на Київ. Заява Путіна про захоплення „історичних“ територій РФ, якщо Україна та Захід відмовляться брати участь у переговорах, ймовірно, спрямована на те, щоб покласти відповідальність на продовження зусиль Кремля щодо досягнення початкових воєнних цілей Путіна щодо України, а не на Росію», — вважають американські фахівці.

Відмова від мирної угоди

В ISW вважають, що заяви Путіна продовжують демонструвати, що він не буде задоволений мирною угодою, заснованою на запропонованому президентом США Дональдом Трампом 28-пунктовому плані. Кремль публічно та прямо не заявив, що прийме ні його, ні будь-які наступні версії, а радше відхилив багато пунктів плану протягом останніх тижнів.

«Такі заяви Путіна чітко свідчать про те, що Путін не має наміру відмовлятися від максималістських цілей в Україні та прагнутиме їх досягти після будь-якого призупинення бойових дій на умовах, що не відповідають цим цілям. Неодноразові заяви з Кремля ставлять під сумнів готовність Путіна прийняти навіть цю рамкову угоду і демонструють, наскільки важливою буде надійна гарантія безпеки України для довговічності будь-якої угоди», — наголошують американські аналітики.

Реклама

Зауважимо, що 28-пунктний план США передбачав відмову Росії від контрольованої нею території за межами окупованого Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також заморожування лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях. Втім, Путін та міністр оборони Андрій Бєлоусов заявили, що Москва не буде задоволена цими лініями. Крім того, вони заявляли про нібито успіхи їхніх окупаційних військ та навіть погрожували захопити усю Запорізьку область.

Заперечення гарантій безпеки

«Надійні гарантії безпеки для України є важливими для забезпечення того, щоб будь-яка майбутня угода призвела до сталого миру, але Кремль публічно відкидає ідею таких гарантій», -= констатують в ISW.

Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що їхня позиція щодо іноземних військових контингентів на території України, є добре відомою, послідовною та чітко. Мовляв, Росія не потерпить європейських гарантій безпеки з розгортанням військ в Україні.

Аналітики вважають, що Кремль, ймовірно, прагне мирної угоди без гарантій безпеки, щоб створити умови для поновлення Росією агресії проти України в майбутньому, щоб досягти максималістської воєнної мети Путіна — отримання повного ефективного контролю над Україною.

Реклама

Нагадаємо, Путін заявив, мовляв, Росія має можливість нарощувати темпи наступу у всіх зонах так званої «сво». Мовляв, зберігається позитивна динаміка. З його слів, Москва доб’ється досягнення своїх цілей воєнним шляхом, якщо Україна та її «закордонні покровителі» відмовляться від розмови.

Тим часом CNN наголошує, що своїми новими заявами Путін відкинув компроміси. Ба більше — «фюрер» пригрозив, що РФ захопить територію силою, якщо це буде необхідно, згадавши про «корінні причини конфлікту». Своєю чергою, президент США Дональд Трамп доволі оптимістично дивиться на перспективу укладення мирної угоди, заявивши цього тижня, що «зараз ми ближче, ніж були».