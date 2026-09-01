Путін підтвердив наказ бити по енергетиці України: що заявив

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Російський диктатор Володимир Путін виступив із новими погрозами та підтвердив наказ завдавати ударів по українській енергетиці.

Про це російський диктатор сказав на пресконференції в Бішкеку.

Реклама

Путін підтвердив наказ бити по енергетиці України

Очільник кремлівського режиму відверто заявив про нові злочини проти цивільної інфраструктури України.

Реклама

«Російська армія отримала наказ завдати масштабних контрударів по українській енергетичній інфраструктурі», — заявив він.

Переговори щодо миру — що заявив Путін

Окрім цього, російський диктатор прокоментував контакти з Вашингтоном, зазначивши, що робота між відомствами триває попри все.

«Контакти між представниками спецслужб завжди відбуваються», — сказав Путін про відносини зі США.

Крім того, він заявив, що будь-які переговори мають бути наповнені конкретним змістом, а сам переговорний процес щодо України на сьогодні перебуває в замороженому стані. Водночас він додав, що Віткофф і Кушнер є завжди бажаними гостями в Росії, і Москва з задоволенням співпрацює з ними.

Реклама

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Володимир Путін істерично відреагував на попередження від президента України Володимира Зеленського про небезпеку російського повітряного простору та видав цинічну заяву про переговори.

Також Путін заявив про нібито початок вуличних боїв у Добропіллі та захоплення російськими військами 270 квадратних кілометрів і 15 населених пунктів у серпні.

Новини партнерів