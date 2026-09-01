- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 495
- Час на прочитання
- 1 хв
Путін підтвердив наказ бити по енергетиці України: що заявив
Путін підтвердив удари по енергетиці України та заговорив про «заморожені» переговори.
Російський диктатор Володимир Путін виступив із новими погрозами та підтвердив наказ завдавати ударів по українській енергетиці.
Про це російський диктатор сказав на пресконференції в Бішкеку.
Путін підтвердив наказ бити по енергетиці України
Очільник кремлівського режиму відверто заявив про нові злочини проти цивільної інфраструктури України.
«Російська армія отримала наказ завдати масштабних контрударів по українській енергетичній інфраструктурі», — заявив він.
Переговори щодо миру — що заявив Путін
Окрім цього, російський диктатор прокоментував контакти з Вашингтоном, зазначивши, що робота між відомствами триває попри все.
«Контакти між представниками спецслужб завжди відбуваються», — сказав Путін про відносини зі США.
Крім того, він заявив, що будь-які переговори мають бути наповнені конкретним змістом, а сам переговорний процес щодо України на сьогодні перебуває в замороженому стані. Водночас він додав, що Віткофф і Кушнер є завжди бажаними гостями в Росії, і Москва з задоволенням співпрацює з ними.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, раніше Володимир Путін істерично відреагував на попередження від президента України Володимира Зеленського про небезпеку російського повітряного простору та видав цинічну заяву про переговори.
Також Путін заявив про нібито початок вуличних боїв у Добропіллі та захоплення російськими військами 270 квадратних кілометрів і 15 населених пунктів у серпні.