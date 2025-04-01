Путін підвищує ставки, адже економіка РФ наближається до краху: Огризко

Президент Росії Володимир Путін / © ТСН.ua

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Президент Росії Володимир Путін зараз максимально підіймає ставки щодо війни проти України. Але диктаторпрекрасно розуміє, що часу на все це практично немає через жахливі тенденції в російській економіці.

Таку думку ексміністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко висловив у інтерв’ю OBOZ.UA.

Ексочільник МЗС пояснив, чого зараз прагне Путін — затягування часу щодо припинення вогню чи зупинки війни, адже наростають проблеми в економіці.

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«Мені здається, що Путін зараз піднімає ставки до максимуму. Він заявив, що йому потрібні всі чотири області, Крим, йому необхідно, щоб це все було визнано міжнародною спільнотою офіційно, та інше. Але він прекрасно розуміє, що часу в нього на все це практично немає», — зауважив Огризко.

Він нагадав, що на останній зустрічі з російськими олігархами, які об’єдналися у клуб промисловців, Путін чітко заявив про очікування охолодження економіки.

«Це означає, що він прекрасно поінформований про тенденції, які є сьогодні в російській економіці. Вони жахливі, адже зупиняються цілі галузі», — наголосив ексдипломат.

Він уточнив, що 2024 року «лягла» вугільна галузь Росії, отримавши збиток у 100 млрд руб. Те саме відбувається утранспортній галузі. «Газпром» — офіційно майже банкрут, адже дає по 600-700 млрд руб. збитку у газовому напрямку. Це свідчить лише про дуже великі проблеми. Іпотека стала, будівництво не працює, тому що люди не можуть взяти кредит.

Огризко пояснив, у чому полягає логіка Путіна в таких умовах і на цей момент.

«Але Путін — гравець. Він хоче до останнього тримати можливість шантажувати тим, що якщо ви мені не дасте те, що я бажаю, то я за себе не відповідаю. Ну от, власне, його логіка. Якщо ми витримаємо наступних 7-8-10 місяців, то, повірте, економіка Росії почне розвалюватися у нас на очах. Рік 2025 має стати роком банкрутства російської економіки. Про це кричать не тільки закордонні економісти, але навіть доморощені російські», — розповів керівник Центру дослідження Росії.

До слова, президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що Путін погодиться на припинення війни. Він зазначив, що не має бажання запроваджувати мита на російську нафту, про що заявляв раніше.