Путін пішов на несподіваний крок у переговорах щодо України: що змінилося

Володимир Путін. / © Associated Press

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Російський диктатор-президент Володимир Путін погодився допустити представників Європи до наступного раунду мирних переговорів щодо України.

Про це заявив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф після зустрічі з російським диктатором у Москві, повідомляє Рolitico.

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За словами Віткоффа, європейські представники долучаться вже до наступної зустрічі. Він назвав це важливим кроком, наголосивши, що європейські країни є партнерами США і мають брати участь у переговорному процесі.

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«Європейці приєднаються до наступної зустрічі. Ми вважаємо це дуже важливим, адже вони наші партнери, і для них важливо бути залученими», — сказав американський посадовець

Рolitico зауважує, що країни Європи тривалий час наполягають на тому, щоб їх допустили до переговорів щодо завершення війни в Україні.

Своєю чергою, європейські лідери скептично оцінюють перспективи швидкого прориву в мирному процесі після останнього раунду переговорів в Абу-Дабі.

«Вимоги Росії залишаються тими самими максималістськими вимогами, які ми чуємо вже роками», — заявив один із європейських дипломатів на умовах анонімності.

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Вчора, 12 листопада, Путін зустрівся з посланцями Трампа, які прибули до Москви. Зокрема, під час переговорів очільник Кремля знову пригрозив іноземним військовим в Україні. Їхня присутність, каже диктатор, «означатиме продовження війни».

Водночас Стів Віткофф заявив, що президент Дональд Трамп дав посланцям особливе завдання щодо України. Зі слів посадовця, американський лідер «має намір очолити зусилля, щоб покласти край цій війні».

Втім, європейські лідери, які напередодні зібралися на саміт Європейської політичної спільноти в Дубліні, не змогли дійти згоди у тому, хто саме має представляти континент на переговорах. Хоч Європа хоче бути повноцінним учасником мирного процесу, але питання про єдиного представника спричинило розбіжності між країнами.

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