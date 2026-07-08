ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
675
Час на прочитання
1 хв

Путін пішов на радикальний крок через кризу з пальним: що запровадив

Кремль закриває кордони для власного дизелю і готується до закупівлі пального з-за кордону.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Росія, яка роками вдавала із себе «енергетичну наддержаву», через внутрішню кризу повністю заборонила вивозити дизель за кордон. Щоб хоч якось перекрити дефіцит, уже цього місяця Кремль почне купувати пальне в інших країн.

Про це повідомив віцепрем’єр РФ Олександр Новак на килимі у диктатора Володимира Путіна під час наради з урядом, передають пропагандистскій ЗМІ.

Кремль заборонив експорт дизелю — що відбувається в Росії

Тепер обмеження на експорт дизелю поширили навіть на самих російських виробників, яким закрили вихід на закордонні ринки. Російські урядовці бідкаються, що заборона нібито «тимчасова», а виняток зроблять лише для небагатьох поставок за міжурядовими угодами.

«Цього місяця Росія почне імпортувати паливо з інших країн», — додав Олександр Новак.

Паливна криза в РФ — останні новини

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін закликав негайно розв’язати проблему з дефіцитом і високими цінами на пальне в Криму.

Раніше ми писали, що президент Росії заявив про використання резервів, дефіцит на АЗС і можливу заборону експорту дизеля.

Водночас кремлівські пропагандисти не приховують паніки — Маргарита Симоньян істерично закликала громадян «терпіти» та не драматизувати через дефіцит бензину.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
675
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie