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Путін пішов на радикальний крок через кризу з пальним: що запровадив
Кремль закриває кордони для власного дизелю і готується до закупівлі пального з-за кордону.
Росія, яка роками вдавала із себе «енергетичну наддержаву», через внутрішню кризу повністю заборонила вивозити дизель за кордон. Щоб хоч якось перекрити дефіцит, уже цього місяця Кремль почне купувати пальне в інших країн.
Про це повідомив віцепрем’єр РФ Олександр Новак на килимі у диктатора Володимира Путіна під час наради з урядом, передають пропагандистскій ЗМІ.
Кремль заборонив експорт дизелю — що відбувається в Росії
Тепер обмеження на експорт дизелю поширили навіть на самих російських виробників, яким закрили вихід на закордонні ринки. Російські урядовці бідкаються, що заборона нібито «тимчасова», а виняток зроблять лише для небагатьох поставок за міжурядовими угодами.
«Цього місяця Росія почне імпортувати паливо з інших країн», — додав Олександр Новак.
Паливна криза в РФ — останні новини
Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін закликав негайно розв’язати проблему з дефіцитом і високими цінами на пальне в Криму.
Раніше ми писали, що президент Росії заявив про використання резервів, дефіцит на АЗС і можливу заборону експорту дизеля.
Водночас кремлівські пропагандисти не приховують паніки — Маргарита Симоньян істерично закликала громадян «терпіти» та не драматизувати через дефіцит бензину.