Путін пішов на радикальний крок через кризу з пальним: що запровадив

Володимир Путін / © Associated Press

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Росія, яка роками вдавала із себе «енергетичну наддержаву», через внутрішню кризу повністю заборонила вивозити дизель за кордон. Щоб хоч якось перекрити дефіцит, уже цього місяця Кремль почне купувати пальне в інших країн.

Про це повідомив віцепрем’єр РФ Олександр Новак на килимі у диктатора Володимира Путіна під час наради з урядом, передають пропагандистскій ЗМІ.

Кремль заборонив експорт дизелю — що відбувається в Росії

Тепер обмеження на експорт дизелю поширили навіть на самих російських виробників, яким закрили вихід на закордонні ринки. Російські урядовці бідкаються, що заборона нібито «тимчасова», а виняток зроблять лише для небагатьох поставок за міжурядовими угодами.

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«Цього місяця Росія почне імпортувати паливо з інших країн», — додав Олександр Новак.

Паливна криза в РФ — останні новини

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін закликав негайно розв’язати проблему з дефіцитом і високими цінами на пальне в Криму.

Раніше ми писали, що президент Росії заявив про використання резервів, дефіцит на АЗС і можливу заборону експорту дизеля.

Водночас кремлівські пропагандисти не приховують паніки — Маргарита Симоньян істерично закликала громадян «терпіти» та не драматизувати через дефіцит бензину.

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