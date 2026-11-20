Путін, Сі та Трамп. / © Associated Press

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«Фюрер» Володимир Путін намагався використати саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, щоб продемонструвати Росію як світову наддержаву та заручитися підтримкою США і Китаю для просування своїх максималістських вимог щодо завершення війни в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Під час саміту Путін провів двосторонню зустріч із президентом США Дональдом Трампом, а також тристоронні переговори за участю лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Трамп і кілька російських посадовців зазначили, що війна в Україні була однією з головних тем. Втім, після зустрічей диктатор знову підтвердив, що не відмовляється від своїх давніх воєнних цілей в Україні.

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Путін погодився з порівняннями своєї зустрічі з Трампом і Сі із Ялтинською конференцією 1945-го, під час якої лідери США, Великої Британії та СРСР обговорювали розгром нацистської Німеччини та повоєнний устрій Європи. Диктатор заявив, що «Ялта» закріпила перемогу союзників над нацизмом, а тристороння зустріч на саміті АТЕС 2026 року, на його думку, також може стати майданчиком для закріплення перемоги над так званим «неонацизмом».

«Своїми заявами Путін намагається провести хибні паралелі між Ялтинською конференцією та зустріччю Трампа, Сі й Путіна, представивши Росію, США та Китай як рівноправні наддержави, які можуть спільно вирішувати долю України та визначати новий світовий порядок», — наголошують аналітики.

Крім того, під час Путін знову поширив неправдиві твердження про Революцію гідності 2014 -го, назвавши її «військовим переворотом» і цинічно заявив, що саме ці події нібито змусили його розпочати повномасштабне вторгнення 2022-го.

Диктатор також цинічно стверджував, що «взагалі не починав жодної війни», а лише намагався врегулювати внутрішню політичну кризу в Україні. Кремль неодноразово використовував ці маніпуляції, щоб виправдати російську агресію та просувати вимоги щодо зміни влади в Україні.

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Господар Кремля використав вигадані домовленості, нібито досягнуті під час російсько-американського саміту на Алясці в серпні 2025-го, щоб відвернути увагу від небажання Кремля робити реальні кроки до припинення війни проти України.

Під час пресконференції на саміті АТЕС він заявив, що раніше вже погодився на певні «компроміси», які Штати запропонували під час зустрічі в Анкориджі. Тепер, за його словами, відповідальність за їхнє прийняття лежить на Україні та Європі.

«Однак жодних офіційних домовленостей за результатами саміту на Алясці не оголосили. За наявною інформацією, Москва тоді не погодилася на жодні поступки. Серед вимог Кремля були вихід українських військ з усієї території Донецької та Луганської областей і відмова України від вступу до НАТО — ті самі ультиматуми, які Росія висувала ще 2022 року», — наголошують ISW.

Американські аналітики зауважують, що російські посадовці регулярно посилаються на переговори в Анкориджі, створюючи хибне враження, нібито США вже погодилися з баченням Москви щодо завершення війни. Водночас державний секретар США Марко Рубіо в червні та липні 2026-го підтверджував, що жодної угоди між Вашингтоном і Москвою на Алясці не було.

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Окрім того, Путін продовжив переконувати, що перемога Росії у війні нібито неминуча, а Україні варто погодитися на російські вимоги зараз, щоб не зіткнутися з іще гіршими наслідками згодом.

Він нахабно заявив, що територіальні питання потрібно вирішувати, виходячи з «реалій». Мовляв, Києву немає сенсу утримувати решту 10% території Донецької області, які російська армія досі не окупувала.

«Водночас заяви Путіна про успіхи російської армії не відповідають реальній ситуації на фронті. Російське військове командування систематично перебільшує масштаби просування своїх військ, намагаючись створити враження масштабних наступальних успіхів і близького краху української оборони», — наголосили в ISW.

Нагадаємо, під час саміту АТЕС в Китаї 19 листопада відбулася зустріч лідерів КНР, США та РФ — Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа і Володимира Путіна. Саміт пройшов на розкішному курорті Kylin Villa, розташованому на березі озера серед мальовничих передгір’їв у районі Наньшань. Переговори тривали близько півтори години.

Після зустрічі лідери КНР, США та РФ оприлюднили спільну декларацію. Зокрема, документі йдеться, що Трамп, Сі Цзіньпін і Путін обговорили низку тем, зокрема повноваження Міжнародного кримінального суду, світові постачання енергії, реформу ООН та розповсюдження ядерної зброї.

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