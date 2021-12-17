Путін після останньої каденції порекомендує свого наступника - Пєсков

Наступним президентом Росії стане той, за кого проголосує російський народ, зазначив Пєсков.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін ще не визначився, чи йтиме на вибори у 2024 році, проте найімовірніше порекомендує свого наступника.

Про це пише російське агентство РИА Новости.

Прессекретар Кремля зазначив, що при виборі наступника Путін має право висловити свої переваги.

"Напевно у президента (Путіна - ред.) будуть колись свої переваги щодо когось і напевно він цього когось порекомендує", — припустив Пєсков.

При цьому Пєсков підкреслив, що наступним президентом Росії стане той, за кого проголосує російський народ.

Пєсков також зазначив, що Путін має право висунути свою кандидатуру на президентських виборах 2024 року. Проте чи буде він це робити поки не відомо. За словами прессекретаря, Путін поки не визначився, чи буде балотуватися.

Нагадаємо, Кіровський районний суд міста Ростова "ненароком" визнав присутність військ РФ на окупованій території українського Донбасу. Натомість прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав це "помилкою" і заявив, що "жодних Збройних сил РФ там не було і немає".

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