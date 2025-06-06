Путін планує окупувати Україну по Дніпро вже 2026-го: в ОП зробили тривожну заяву

Володимир Путін. / © Associated Press

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Російська Федерація планує вже 2026-го окупувати всю територію України по лівому березі річки Дніпро.

Про це в посольстві України у Вашингтоні під час зустрічі з репортерами заявив заступник керівника Офісу президента, полковник Павло Паліса, повідомляє Politico.

Згідно з даними української розвідки, Кремль хоче захопити всю територію Донецької та Луганської областей восени 2025-го, а також створити так звану «буферну зону» вздовж кордону.

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Втім, на наступний 2026 рік Кремль має більш амбітні. За словами Паліси, “фюрер” Володимир Путін планує окупувати всю Україну на схід від річки Дніпро, захопити Одесу і Миколаїв, відрізавши Україну від Чорного моря.

“На жаль, вони не говорять про мир. Вони готуються до війни”, - цитує Politico Павла Палісу.

Своєю чергою, військові аналітики прогнозують, що РФ посилить наступ влітку. Однак окупантам буде складно підтримувати такий темп до 2026 року. Експерти вказують, що немає жодних ознак того, що Москва збирається зупинити війну проти України найближчим часом.

Західні чиновники також неодноразово заявляли, що немає жодних ознак того, що Путін відмовився від своїх головних цілей: назавжди прив’язати Україну до РФ і укласти угоду із Заходом, яка переглянула б архітектуру безпеки в Європі.

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Територіальні амбіції РФ

Аналітики американського Інституту вивчення війни переконані, що Путін не зацікавлений у переговорах та швидкому завершенні війни. Москва продовжує курс на ліквідацію суверенітету України. В ISW вважають, що у Кремлі публічно визнали - Росія прагне "повного знищення" України.

Нагадаємо, російська делегація під час переговорів в Стамбулі 16 травня погрожували захопити Харківську та Сумську області. Репортер The Economist Олівер Керролл заявив, що представники країни-агресорки заявили, мовляв, Москва готова погодитися на припинення вогню — "тільки якщо Україна піде з чотирьох "анексованих" регіонів, які вона навіть не повністю контролює".

Згодом депутат Держдуми Росії Віктор Соболєв заявив про бажання створити буферну зону, яка охоплювала шість областей. Російський політик цинічно назвав тимчасово окуповані Росією території "новими" російськими.

Керівник комітету оборони РФ Андрій Картаполов заявив, що Україна залишиться без Сум, Харкова, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя та Дніпра, якщо відмовиться від мирного врегулювання.

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Окрім того, від голови Глушківського району (Курщина) Павла Золотарьова пролунала ідея захопити "як мінімум Суми". З його слів, мешканці його району не можуть "жити як на півострові".

Дата публікації 12:11, 05.06.25 Кількість переглядів 439 Путін готує помсту за літаки! Трамп порушив мовчанку, а Зеленський розлютився