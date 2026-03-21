Путін побажав Ірану пережити «суворі випробування»: заява

Володимир Путін. / © Associated Press

Агресорка Російська Федерація залишається «вірним другом і надійним партнером» Ірану.

Про це заявив російський «фюрер» Володимир Путін привітанні іранських лідерів зі святом Навруз.

Зокрема, привітання диктатора РФ адресоване новому верховному лідерові Ірану Моджтабу Хаменеї та президенту Масуду Пезешкіану.

У повідомленні «фюрер» Путін побажав іранському народу «гідно подолати суворі випробування» та зухвало заявив про «вірність і партнерство» між Москвою і Тегераном.

Співпраця Ірану і РФ

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін допомагає Ірану воювати проти США, постачаючи ударні безпілотники власного виробництва. Глава держави наголосив, якщо раніше Тегеран передавав дрони Москві, то тепер все відбувається навпаки. Зокрема, іранський режим використав ці БпЛА проти американських баз і проти своїх сусідів на Близькому Сході.

Згодом очільник МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що Росія та Китай допомагають Тегерану. Зокрема, в межах військового співробітництва. Втім, про яку саме допомогу йдеться, міністр не уточнив.

Своєю чергою, аналітики ISW заявили, що РФ надає Ірану розвідувальні дані та військові технології для атак. За їхніми даними, йдеться про супутникові знімки, технології безпілотників і консультації щодо проведення ударів, а також про допомогу у навігації, зв’язку та наведенні цілей.

