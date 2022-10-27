Путін побідкався на Захід: "забороняють культуру" і бачать "руку Кремля"

Диктатор Володимир Путін під час свого виступу 27 жовтня побідкався на те, що Захід наважився чинити опір російським терористам, які запускають ракети по енергетичній інфраструктурі та вбивають українців просто у їхніх будинках.

Про це диктатор заявив в етері російських засобів масової пропаганди.

Путін побідкався, що Захід переконаний у своїй "безгрішності", та поскаржився, що "батьки лібералізму" тепер не хочуть насолоджуватися творчістю Достоєвського та Чайковського.

"Сама ліберальна ідеологія сьогодні змінилася до невпізнання. Вже у 20 столітті ліберали почали заявляти про те, що відкрите суспільство має ворогів. І свобода таких ворогів може і має бути обмеженою. Невже ми такі всемогутні, що будь-яка критика наших опонентів сприймається як рука Кремля? Не можна все звалювати на підступи Кремля", - заявив диктатор.

Путін поскаржився, що нібито "Захід претендує на всі ресурси людства".

Війна проти України та терористичні акти РФ

Російський диктатор Путін 24 лютого оголосив про проведення так званої "спеціальної військової операції" на території України. Тоді ж у бік нашої держави полетіли російські ракети. Окупанти щодня вбивають мирних українців у їхніх домівках та знищують українську енергетичну інфраструктуру.

Сенат Польщі та законодавчі органи Литви, Латвії та Естонії визнали російський режим терористичним через військові злочини, які вчиняють окупанти в Україні. Аналогічне рішення ухвалила також і Парламентська асамблея Ради Європи.

Видання The Economist пише, що російські еліти розчаровані Путіним та починають обговорювати, яким буде життя в РФ без диктатора.

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