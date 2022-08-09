"Путін побудував дуже цікаву систему кураторів, як у КДБ": ексдепутат РФ про найближче оточення президента

Окрім Юрія Ковальчука, який є старим діловим партнером президента РФ, і його довіреною особою, до Путіна мають доступ чимало людей, так звані "акціонери режиму".

Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів колишній депутат Держдуми РФ, бізнесмен Ілля Пономарьов.

"До нього чимало людей може, у принципі, зайти. Тобто Путін зараз побудував дуже цікаву систему кураторів, як у КДБ. Тобто якщо раніше, наприклад, великий бізнес ходив безпосередньо, то зараз є політбюро. Я їх люблю називати акціонерами режиму, бо Путін будує систему, яку сам називає корпоративна держава. І якщо продовжувати цю аналогію країни-корпорації, це акціонери. Акціонерами є Ковальчук, Чемезов, Сєчин, Ротенберги... Ну, власне, цей кооператив "Озеро", - розповів він.

Доступ до Путіна мають також топменеджери. Вони можуть бути супервеликими топменеджерами. Деякі топменеджери в моменті впливовіші, ніж акціонери.

"Тобто, наприклад, Мішустін – це менеджер. Або Сурков був. Кирієнко. І навіть Шойгу – менеджер. Хоча це такий менеджер, який фактично зайняв ту нішу, яку в Путіна колись займав Сєчин. Сєчин же був денщиком у буквальному значенні слова – чоботи чистив. Ось зараз Путіну чоботи чистить Шойгу. Тобто це дуже близька позиція, досить інтимна. Тому з ним можна і в тайгу з'їздити, і Шойгу нікому не розповість про те, з ким він там (говорив -ред.) і про що", - каже Пономарьов.

Нагадаємо, перед нападом на Україну Путін багато спілкувався з Юрієм Ковальчуком. Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, що про нього відомо.

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