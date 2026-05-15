Путін почав «чистку» біля кордону з Україною: чому губернатори летять один за одним - деталі

Володимир Путін. / © Associated Press

Кремль замінює губернаторів прикордонних з Україною областей. Москва намагається звинуватити регіональних чиновників у провалах у сфері безпеки кордонів. Диктатор Росії Володимир Путін у паніці замінює губернаторів генералами.

Про це йдеться в нову звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін 13 травня підписав два укази про те, що губернатори Бєлгородської області В’ячеслав Гладков та Брянської — Олександр Богомаз подали у відставку зі своїх посад «за власним проханням».

Путін змінює губернаторів

«Фюрер» призначив заступника губернатора Іркутської області генерал-майора Олександра Шуваєва в.о. губернатора Бєлгородської області. Ексзаступник губернатора Челябінської області та очільник окупаційного уряду так званої «ЛНР» Єгора Ковальчука в.о. губернатора Брянщини.

Аналітики ISW наголошують, що на початку квітня 2026-го вони дізналися, що Кремль розглядає можливість заміни Гладкова на Шуваєва. Російське опозиційне джерело «Медуза» з посиланням на джерело, близьке до Адміністрації диктатора, повідомило, що російський політичний блок хотів, аби новий губернатор Бєлгородської області мав більше досвіду в цивільному управлінні. Втім, зрештою зупинився на Шуваєві.

Заміна Гладкова та Богомаза відбулася після серії гучних звільнень та арештів інших посадовців прикордонних областей. Аналітики наголошують: Кремль переслідував і звинувачував експосадовців Курської, Бєлгородської та Брянської областей у власній нездатності належним чином відреагувати на Курську операцію 2024-го та українські транскордонні рейди протягом 2023-2024-х років.

Москва замінила колишніх губернаторів Курської області Романа Старовойта та Олексія Смірнова у травні та грудні 2024 року відповідно.

Американські фахівці зауважують, що заміна Гладкова і Богомаза знаменує собою зміни керівництва в усіх трьох російських областях, що межують з Україною, від моменту початку повномасштабного 2022-го. Мешканці Бєлгородської та Брянської областей регулярно скаржилися на недостатні зусилля влади щодо захисту регіонів від наслідків українських ударів та реагування на них.

Путін шукає лояльних до себе

«Кремль також може намагатися відвернути невдоволення в прикордонних районах від Путіна та керівної партії „Єдина Росія“ напередодні виборів до Державної Думи, які мають відбутися у вересні цього року. Гладков також відкрито критикував відключення мобільного інтернету та Telegram у прикордонному районі Бєлгородської області. Кремль, можливо, замінив Гладкова кимось, кого вважає більш лояльним до себе», — йдеться у звіті ISW.

Водночас Шуваєв командував підрозділами, що коїли воєнні злочини в Україні. Зокрема, командував бригадою, яка 2022-го воювала біля Сєвєродонецька та Лисичанська, а потім іншим угруповуванням, що захоплювало Авдіївку. Зокрема, 1-ша мотострілецька бригада під його командуванням скоїла чимало воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених в Авдіївці та її околицях. Зараз Шуваєв є частиною нової «еліти», яку Путін формує в російському уряді через програму «Час героїв».

В ISW наголошують, що Кремль докладає узгоджених зусиль для призначення ветеранів війни в Україні, які були у програмі «Час героїв», на місцеві, муніципальні, регіональні та федеральні посади. Мета Москви нібито — реінтеграція військовослужбовців у суспільство РФ та зміцнення цивільно-військових відносин і підтримки війни.

«Рішення Кремля замінити Гладкова Шуваєвим, ймовірно, є частиною його довгострокових зусиль щодо мілітаризації російського уряду за рахунок лоялістів та провоєнних ветеранів», — підсумували в Інституті вивчення війни.

Як повідомлялося, в Росії ухвалили закон, який дозволяє агресію в Європі. Закон вносить поправки до федеральних законів «Про громадянство» та «Про оборону». У Держдумі наголосили, що він спрямований на «посилення захисту російських громадян від неправомірних дій недружніх іноземних держав».

Дата публікації 20:03, 13.05.26

