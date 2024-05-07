Путін починає свій п’ятий президентський термін: він контролює Росію більше, ніж будь-коли – AP

Володимир Путін переміг на так званих "виборах" у Росії і продовжив своє перебування при владі щонайменше до 2030 року.

В Росії 7 травня 2024 року відбудеться так звана "інавгурація" Володимира Путіна. Диктатор Путін розпочинає свій п’ятий термін на посаді президента Росії після знищення своїх політичних опонентів, початку нищівної війни в Україні та консолідації всієї влади у своїх руках.

Про це пише AP News.

Володимир Путін продовжив своє перебування при владі щонайменше до 2030 року.

"Він перетворив Росію з країни, що виходить із економічного колапсу, на державу-вигнаницю, яка загрожує глобальній безпеці. Після вторгнення до України 2022 року, яке стало найбільшим конфліктом у Європі від часів Другої світової війни, Росія зазнала жорстких санкцій від Заходу та звертається за підтримкою до інших режимів, таких як Китай, Іран і Північна Корея", - пише видання.

Після початку повномасштабної війни, яку розв’язав Путін, Україна перенесла бій на території РФ за допомогою безпілотників і ракет, особливо в прикордонних регіонах.

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У березні, коли Путін вчергове "виграв вибори", він припустив, що конфронтація між НАТО та Росією можлива, і заявив, що хоче створити в Україні "буферну зону, щоб захистити свою країну від транскордонних нападів".

Володимир Путін, розпочавши свій президентський термін 2018 року, пообіцявши вивести Росію в п’ятірку найбільших світових економік, наголосивши, що вона має бути "сучасною та динамічною". Натомість російська економіка повернулася до воєнного стану, і влада РФ витрачає рекордні суми на оборонну промисловість.

Аналітики кажуть, що тепер, коли Путін забезпечив собі ще шість років при владі, уряд може піти на непопулярні кроки – підвищити податки для фінансування війни та змусити більше людей вступати до армії.

На початку нового терміну уряд РФ зазвичай розпускається, щоб Володимир Путін міг призначити нового прем’єр-міністра та кабінет міністрів.

Як зауважує AP, однією з ключових сфер, за якими слід спостерігати, є Міністерство оборони.

Минулого року міністр оборони Сергій Шойгу зазнав тиску через те, як він веде війну, коли очільник "вагнерівців" Євгеній Пригожин різко критикував його за брак боєприпасів для його найманців, які воюють в Україні.

Коротке "повстання" Пригожина проти Міністерства оборони РФ представляло найбільшу загрозу правлінню Путіна.

"Після того, як Пригожин загинув через два місяці в таємничій авіакатастрофі, Шойгу, здається, вижив у внутрішній боротьбі. Але минулого місяця його протеже, заступника міністра оборони Тимура Іванова, затримали за звинуваченням у хабарництві на тлі повідомлень про розгул корупції", - зауважують журналісти.

Деякі аналітики припускають, що Сергій Шойгу може стати жертвою перестановок в уряді, але це було б сміливим кроком, оскільки в Україні все ще йде війна.

"У роки після вторгнення до України влада РФ розправлялася з будь-якою формою інакомислення, з жорстокістю, небаченою від радянських часів. Немає жодних ознак того, що ці репресії послабляться під час нового терміну Путіна", - додає видання.

Так, найбільший політичний ворог Путіна і лідер опозиції Олексій Навальний, помер в колонії в лютому 2024 року. Інші відомі критики або були ув'язнені, або втекли з країни, і навіть деякі з його опонентів за кордоном побоюються за свою безпеку.

В РФ також були прийняті закони, які загрожують тривалими термінами ув’язнення тим, хто дискредитує армію. Кремль також націлений на незалежні ЗМІ, правозахисні групи, ЛГБТК+ активістів та інших, хто не поділяє те, що Путін наголосив як "традиційні сімейні цінності" Росії.

Нагадаємо, в МЗС України зробили заяву про "інавгурацію" Путіна.

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