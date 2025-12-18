Віткофф / © Getty Images

Росіяни заявили, що президент США Дональд Трамп спробує червону ікру з Хабаровського краю. Мовляв, презент американському лідеру від РФ передав головний переговорник Штатів Стів Уіткофф. \

Про це пишуть росЗМІ.

За даними російської сторони, Віткофф передав американському лідеру делікатес, яким РФ особливо пишаються.

«Червону ікру, зроблену в Миколаївському районі на рибокомбінаті у селищі Чниррах, Віткофф спробував на обіді в московському ресторані „Сава“ перед тим, як вирушити на переговори з російським президентом. Частування справило таке велике враження, що спецпосланцю презентували цілу скриньку ікри, яку Віткофф відвіз Трампу», — пишуть росіяни.

