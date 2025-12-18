ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
550
Час на прочитання
1 хв

Путін подарував Трампу ящик червоної ікри — росЗМІ

Як стверджують росіяни, Віткофф передав Трампу ящик червоної ікри з Росії.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Віткофф

Віткофф / © Getty Images

Росіяни заявили, що президент США Дональд Трамп спробує червону ікру з Хабаровського краю. Мовляв, презент американському лідеру від РФ передав головний переговорник Штатів Стів Уіткофф. \

Про це пишуть росЗМІ.

За даними російської сторони, Віткофф передав американському лідеру делікатес, яким РФ особливо пишаються.

«Червону ікру, зроблену в Миколаївському районі на рибокомбінаті у селищі Чниррах, Віткофф спробував на обіді в московському ресторані „Сава“ перед тим, як вирушити на переговори з російським президентом. Частування справило таке велике враження, що спецпосланцю презентували цілу скриньку ікри, яку Віткофф відвіз Трампу», — пишуть росіяни.

Раніше Путін зробив заяву про ядерну зброю РФ.

«Стратегічні ядерні сили РФ збережуть основну роль у стримуванні агресора та підтримці балансу сил у світі», — заявив Володимир Путін.

Дата публікації
Кількість переглядів
550
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie