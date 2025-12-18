- Дата публікації
Путін подарував Трампу ящик червоної ікри — росЗМІ
Як стверджують росіяни, Віткофф передав Трампу ящик червоної ікри з Росії.
Росіяни заявили, що президент США Дональд Трамп спробує червону ікру з Хабаровського краю. Мовляв, презент американському лідеру від РФ передав головний переговорник Штатів Стів Уіткофф. \
Про це пишуть росЗМІ.
За даними російської сторони, Віткофф передав американському лідеру делікатес, яким РФ особливо пишаються.
«Червону ікру, зроблену в Миколаївському районі на рибокомбінаті у селищі Чниррах, Віткофф спробував на обіді в московському ресторані „Сава“ перед тим, як вирушити на переговори з російським президентом. Частування справило таке велике враження, що спецпосланцю презентували цілу скриньку ікри, яку Віткофф відвіз Трампу», — пишуть росіяни.
Раніше Путін зробив заяву про ядерну зброю РФ.
«Стратегічні ядерні сили РФ збережуть основну роль у стримуванні агресора та підтримці балансу сил у світі», — заявив Володимир Путін.